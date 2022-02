Sport36-Komló–Fejér-B.Á.L. Veszprém

25-24 (12-14)

Komló, 600 néző. V.: Bócz, Wiedemann Sport36 Komló: Granic, Pásztor I. – Zobec 3, Jóga 2, Radic, Szöllősi O., Grünfelder 1, Urbán, Sunajko F. 1, Jerkovic 5, Takács B. 3, Szkokán 3, Melnyicsuk 4, Orbán, Vranac 2, Hoffmann 1. Edző: Kilvinger Bálint.

Fejér-B.Á.L. Veszprém: Borbély 1, Miklós – Tóth P. 4, Somogyi, Szmetán P. 2, Hári 4, Éles B. 2, Fazekas G. 1, Kristóf 4, Seregi 1, Tóth M., Tóth J. 2, Széles 1, Bugyáki, Farkas, Vajda 2. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 14, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/3.

A hétközben a veszprémiek egy utolsó perces góllal nyertek a Csurgó ellen a Magyar Kupában (30-31), ezzel nyolc közé jutottak. Talán az ott szerzett tapasztalatokra alapozva bátran és jól kezdett a Tombor-csapat: 0-2 után 2-4-re és 3-5-re is vezetett. Jóga és Zobec góljaival egyenlített a Komló, azonban Hári és Vajda Huba találataival ismét a vendégek mentek elöl két góllal (5-7).

Fazekas kapott két percet, aztán Jerkovic is leült, Borbély szerzett üreskapus gólt. Szmetán góljávl háromra nőtt a veszprémi előny (20. perc: 7-10). Borbély remek napot fogott ki, azonban sokszor került kiszolgáltatott helyzetbe, így 12-14-gyel zárult az első játékrész.

A térfélcsere után Tóth Péter gólja után a Komló pillanatai következtek: a 38. perchez érve átvette a vezetést a házigazda (16-15). Sajnos a veszprémiek kiestek a ritmusból és a 45. perchez érve három gól volt a hátrányuk (20-17). Kimaradtak a bakonyi lehetőségek, a hajrá 22-18-as állásról indult.

Időt kért Tombor-edző, s az itt elhangzottakat tanítványai maradéktalanul betartották, mert a 60. perchez érve Tóth Péter duplájával egyenlített a Veszprém (24-24). Tizenkilenc másodperccel a vége előtt a komlóiak is tanácskoztak, s a hátralévő időt jól kihasználva Takács bevette Miklós kapuját. Két másodperc maradt, másra nem maradt idő, a Veszprém így nem szerzett pontot, pedig egyet mindenképpen megérdemelt volna.

Tombor Csaba: – Büszke vagyok a csapatomra, amit megbeszéltünk, mindent betartott. A védekezés kezd összeállni, mellé kapusteljesítmény társult. A hazaiaknak is volt egy szuper kapusa, sok helyzetet alakítottunk ki, de rossz százalékban értékesítettük őket. A döntetlenre rászolgáltunk volna.