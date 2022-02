Fejér-B.Á.L. Veszprém-Kecskemét 26-25 (12-10)

Veszprém, 500 néző. V.: Andorka, Hucker. Fejér-B.Á.L. Veszprém: Borbély – Szmetán P. 2, SZÉLES 8 (1), Vajda 2, FAZEKAS 4, Éles 6 (1), Seregi 1. Csere: Miklós (kapus), Hári 2 (2), Kristóf 1, Tóth J., Bugyáki. Edző: Tombor Csaba.

Kecskeméti TE-Piroska Szörp: DEMÉNYI – Csordás 1, ENOMOTO 6, Hiramoto 4, SZRNKA 4, Sipeki, Menyhárt. Csere: Mazák 2, Horváth A. 1, Országh 1, Karai, VETÉSI 6, Menyhárt. Edző: Bencze József.

Kiállítások: -, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 7/4, ill. -.

A sereghajtó Kecskemét gárdáját látta vendégül a kis Veszprém szombaton a Március 15. úti sportcsarnokban. A vendégek előzetesen úgy nyilatkoztak, nem adják meg könnyen magukat, mindent megtesznek a pontszerzés érdekében. Ellenben Tombor edző kijelentette, esélyesként tekint tanítványaira és csakis a két pont megszerzése az elfogadható eredmény.

Mindezek ismeretében nem csoda, hogy az első perctől fogva kemény küzdelem alakult ki a pályán, minden labdáért megdolgoztak a csapatok. A Veszprém szerzett előnyt, előbb Széles, aztán Fazekas volt eredményes (2-0). Mazák kapta a mérkőzés első kiállítását, de nem tudott élni az emberelőnnyel a házigazda, sőt a vendégek felzárkóztak 3-2-re.

Sok volt a ki nem kényszerített hiba, láthatóan a tét rányomta bélyegét a veszprémiek játékára, s a Kecskemét a 10. perchez érve kiegyenlítettek (4-4).

Bőr három perc után Seregi vette be Deményi kapuját, azonban a vendégek japán légiósa, Enomoto Yuga tartotta a lépést a bakonyiakkal. Aztán egy remek szériával sikerült ellépnie a Fejér-B.Á.L.-nak, annak dacára 9-5-re alakult az állás, hogy Éles elvétett egy hetest. A másik távol-keleti játékos, Hiramoto Keisuke szépített, és Vetési találatával ismét ott lihegett a Kecskemét a vendéglátók nyakán (21. perc: 9-7).

A félidő hátralévő perceiben a Veszprém megtartotta ezt a különbséget, a csapatok 12-10-zel vonultak pihenőre.

Vetési gólja vezette fel a második felvonást, aztán kettős emberelőnybe került a Veszprém, miután Sipekit és Mazákot is kiállították. A megítélt heteseket Hári biztosan értékesítette, azonban a Kecskemét továbbra is szívósan küzdött. A vendégek remekül játszották meg a beállót, így aztán nem lehetett őket leszakítani (39. perc: 17-16).

Széles szerzett fontos találatot, de két gólnál nagyobb különbséget egyelőre nem tudott kiharcolni a hazai alakulat. Hári a harmadik büntetőjét kihagyta, Deményi remekül hárított. Sajnos az ellentámadás végén a Hiramoto Keisuke egyenlített (43. perc: 19-19). Tombor Csaba azonnal időt kért. Sőt, egy eladott labda után megszerezte a vezetést az egyre idegesebbé, kapkodóbbá váló veszprémiek ellen (45. perc: 19-20). Enomoto góljával pedig már kétgólos volt a házigazda hátránya.

Éles és Széles találataival aztán utolérte riválisát a Veszprém, 21-21-nél időt kért a hírös városi gárda. Elképesztő izgalmakat hozott az utolsó tíz perc. Előbb Miklós kapus védett bravúrral, majd Fazekas villant. A Kecskemét szélső befutással egyenlített (52. perc: 22-22).

Széles rontott hétméterest, a bakonyiak naggyá tették a Deményit. Enomoto Yuga kanyarodott fel, majd Fazekast tarolta le Országh. Éles az újabb megítélt büntetőt most magabiztosan bevágta, ahogy Vetési is kihasználta az előtte nyíló folyosót és meg sem állt a veszprémi kapuig (23-24). Sajnos Éles próbálkozását Deményi fogta, Mazák góljával pedig megint kettő volt közte. Tombor-edző újabb időt kért. Vajda szépített, majd Széles hatalmas erejű lövéssel egyenlített (58. perc: 25-25). Miklós kapus nem is védhetett volna jobbkor. A Veszprém hét a hat elleni játékra váltott, de nem született újabb hazai gól. Tizenegy másodperce maradt a Kecskemétnek a mérkőzés megnyerésére. A kecskeméti edző kihívta magához a kapust, nem küldött fel helyette játékost, ott beszélgettek. Ekkor a falból kirobbanó Fazekas labdát szerzett és az utolsó pillanatban az üres kapuba vágva a labdát megnyerte a találkozót csapatának, 26-25. Óriási örömünnep vette kezdetét, a Fejér-B.Á.L. rettentő fontos két pontot szerzett.