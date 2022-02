Ahogyan arról részletesen beszámoltunk, az FC Ajka 1-0-ra legyőzte a vendég Pécsi MFC-t a labdarúgó NB II. 24. fordulójában.

A zöld-fehérek megérdemelten nyertek, több helyzetet dolgoztak ki, mezőnyben is jobban játszottak riválisuknál. Rendkívül fontos siker volt ez Kis Károly együttese számára, hiszen az őszi idényt gyengébben záró társaság idén is rosszul, három vereséggel kezdett, így éppen ideje volt a pontok szaporításának.

– Jó csapatot győztünk ma le nagy küzdelemben. Úgy gondolom, sikerült játékban felülmúlni a riválist, több helyzetet dolgoztunk ki, töb- bet tettünk a sikerért – fogalmazott a mérkőzést követően az ajkaiak mestere, aki megjegyezte: tudták, hogy nem lesz könnyű dolguk a pécsiek csapata el- len, amely egy kellemetlen rivális. Ezzel együtt sikerült a vendégek fölé kerekedni.

A pécsiek szakvezetője, Vas László fájónak nevezte a vereséget. – Annak ellenére, hogy pontatlanul játszottunk, adódtak komoly helyzeteink, sajnos nem éltünk velük. Hibákból többször is helyzetbe hoztuk a hazaiakat, akik egy szép akció végén be is találtak – mondta Vas László a találkozó után.

Az FC Ajka a 12. helyen áll az NB II.-ben, amelynek tabelláját továbbra is a Diósgyőri VTK vezeti. A DVTK a hétvégén 0-2-es hátrányból fordítva nyert otthon a Szolnok ellen. Az élcsapatok közül a Kecskemét és a Haladás is vereséget szenvedett.

A következő fordulót február 27-én rendezik, az FC Ajka az ETO FC otthonába látogat.

A 24. forduló eredményei: Szombathelyi Haladás–III. Ker. TVE 0-1 (0-0), Diósgyőri VTK–Szolnoki MÁV FC 3-2 (2-2), Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE Hufbau 2-1 (0-1), Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre 2-1 (0-0), Budaörs–Nyíregyháza Spartacus FC 0-0, Soroksár SC–ETO FC 2-2 (1-1), Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-4 (0-2), Dorogi FC–Budafoki MTE 0-2 (0-0). A Vasas FC–BFC Siófok bajnoki tegnap este, lapzártánk után ért véget.