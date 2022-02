A veszprémiek második mérkőzésükre készültek a 2021/2022-es szezon felsőházi rájátszásában. A nyitányon a csapat hazai pályán maradt alul a címvédő Haladással szemben (0-2).

Az Újpest már két meccsen volt túl ebben a szakaszban, előbb döntetlent játszott (1-1) otthon a DEAC-al, majd kikapott a Haladás vendégeként (2-4).

Az alapszakaszban, tavaly a Veszprém 7-0 arányban legyőzte az újpestieket, akik aztán hazai környezetben visszavágtak, novemberben 3-2-re nyerni tudtak.

A bakonyiak kénytelenek voltak nélkülözni egyik alapemberüket, a brazil Sergio edzésen szenvedett kisebb sérülést.

A házigazda kerete szintén nem volt teljes, Lucas hiányzott szintén sérülés miatt.

A vendégek léptek fel támadólag és gyorsan meg is szerezték a vezetést, Pál Patrik lőtt gyönyörű gólt, egy szöglet után kapásból a bal felsőbe juttatta a labdát, 0-1.

Bátrabb lett az Újpest, a Veszprém viszont játszotta azt, amit remekül tud, jól zárt hátul és veszélyesen kontrázott. Az egyik ilyen akció végén Everton a kapufát találta el.

Spandler és Vámosi mutatott be védést, majd tovább nőtt a vendégek előnye. Everton és Komáromi csapta be csúnyán az ellenfelet egy oldalberúgásnál, utóbbi ziccerbe került és nem is hibázott, 0-2.

A bakonyiak folyamatosan hibára késztették a hazaiakat, fölényben játszottak. Az Újpest nem tudott magasabb fokozatra kapcsolni, azonban egy egyéni villanás után sikerült szépítenie, Suscsák tartotta meg a labdát a kapunak háttal, addig forgolódott vele, amíg lövőhelyzetbe került és be is talált a hosszúba, 1-2.

Felpörgött a meccs, az Újpest vérszemet kapott, de ez veszélyes játék volt, hiszen hazai labdavesztés esetén nagy területhez és ezzel gólszerzési esélyhez jutott a Veszprém.

Ezzel együtt összejött az egyenlítés, Szeghy csapta védőjét a bal oldalon, a beadásra Ricardo érkezett jól középen, 2-2.

Nem sokkal később már az Újpestnél volt az előny, Spandler tenyerelt ki egy lövést, de a labda épp Ricardo elé pattant, aki nem hibázott ziccerben, 3-2. Micsoda fordulat!

A félidő hajrájában a Veszprémen volt a sor, Komáromi passzából Tatai József egyenlített, nem volt éppen ideális a szög, de a csapatkapitány jobbról kilőtte a rövid felsőt a kapus válla felett, 3-3.

A második játékrész elején Suscsák emelt a keresztlécre. Az Újpest volt a veszélyesebb, több helyzetet is kidolgoztak a lila-fehérek. Az egyik pedig célt is ért, Szeghy előtt adódott nagyobb terület, a rutinos játékos pedig kíméletlenül bombázott a bal felsőbe, 4-3.

A folytatásban Sánta lövése csorgott be, nem volt védhetetlen helyzet, Spandler hibázott, beejtette a labdát saját kapujába, 5-3.

Sürgős lett a Veszprémnek a dolog, jöttek is a helyzetek, mindkét oldalon, Sánta és Everton is a kapufát találta el. Majdnem ziccerig dolgozott ki egy akciót a házigazda, Spandler ekkor hatalmasat védett.

Nem sokkal később viszont már ő is tehetetlen volt, Szeghy érkezett jó ütemben Ricardo szögletére és közelről besodorta a labdát a veszprémi kapuba, 6-3.

Egy időkérés után 5 a 4 elleni játékra váltott a vendégcsapat. Tatai szépített is gyorsan belőle, 6-4.

Szűk négy perccel a vége előtt Rutai maradt üresen az újpesti kapu előtt és egy gólra csökkentette a hátrányt, 6-5.

Nagyon izgalmas volt a hajrá, a Veszprém riválisa kapuja előtt tudta tartani a labdát, Vámosi többször is megmentette a csapatát a góltól. Az utolsó percben aztán Suscsák fordult le és Spandler szabálytalankodott vele a hatoson belül. A büntetőt Harnisch magabiztosan értékesítette, 7-5.

Ezzel eldőlt a meccs, az utolsó másodpercben Everton már hiába szépített egy szép lövéssel, 7-6.

Újpest-Veszprém 7-6 (3-3) Budapest, UTE Labdarúgó Akadémia. V.: Szilágyi, Forgács, Szabó. Újpest FC-220Volt: Vámosi – Szeghy, Östör, Suscsák, Harnisch. Csere: Tyukász, Balogh, Sánta, Horváth B., Ricardo, Panyi. Edző: Németh Péter. Balaton Bútor FC Veszprém: Spandler – Pál, Tatai, Fridrich, Rutai. Csere: Koncsol, Komáromi, Everton, Dorogi, Fellembek, Kiss M. Edző: Fehér Zsolt.