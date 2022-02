MTK Budapest–Szent Benedek RA 1:3 (24, -17, -19, -20)

Budaörs, Illyés-Aramis Sportcsarnok, 108 néző. V.: Ujházi, Bátkai-Katona. MTK: Giommarini 18, Kilyénfalvi 15, Sziládi 12, Boskó, Tettamanti 7, Tatár 8. Cserék: Szalai, Weidemann (liberók), Borsos, Petri, Berkó 1. Edző: Leiszt Máté.

Szent Benedek RA: Szerényi 1, Stijepic 16, Iosia, Savovic 13, Koprivica 17, Kiss G. 12. Cserék: Fáth, Baksa (liberók), Vacsi, Jimerson 10, Bleicher 1. Edző: Dejan Desnica.

Szorosan indult a mérkőzés, szinte fej fej mellett haladt a két csapat. Kiss Gréta remek nyitásainak köszönhetően aztán négy ponttal megléptek a vendégek, ami nem tartott sokáig.

Sem a nyitás, sem a fogadás nem volt pontos, ezeket a lila-fehérek rendre kihasználták, így 17:17-nél időt kért Dejan Desnica. Hiába volt szoros a hajrá, ezt a szettet a hazaiak vitték (26:24).

A második etapban Bleicher Réka érkezett feladó pozícióba, ami jól jött a csapatnak, ahogy Milena Koprovica remek nyitószériája is, ami meghozta a koncentráltabb játékot. Ez a játékrész egyértelműen a Szent Benedeké volt (17:25).

A térfélcsere után sokkal összeszedettebb játékot produkált az MTK, de a balatonfürediek meg tudták őrizni 2-3 pontos előnyüket, sőt a hajrában beindult a pontgyűjtés és magabiztosan nyerték a szettet (19:25).

Az folytatásban csak 9:9-nél tudtak ellépni a vendégek a lelkesen küzdő vendéglátóktól, de a játszmát és így a mérkőzést is a Szent Benedek RA nyerte (19:25).

Leiszt Máté: - Egyszerre vagyok mérges és elégedett is, hiszen sok ki nem kényszerített hibát vétettünk és helyenként fegyelmezetlenek voltunk, másrészt látszik, hogy szépen haladunk előre és fejlődünk.

Dejan Desnica: - A mérkőzés előtt is tudtuk, hogy az MTK hazai pályán nagyon veszélyes csapat, és ezt az első szettben be is bizonyította. A kupadöntőbe jutásunk óta nagyon kemény munkát végeztünk, ez érződött a játékunkon, de fokozatosan belelendültünk a mérkőzésbe és nyerni tudtunk. Nagyon fontos tanulsága a mérkőzésnek, hogy egyetlen csapat ellen sem lankadhat egy pillanatra sem a figyelmünk.