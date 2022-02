Perutz FC – Király SE 3-1 (1-0) Gsz.: Kalász, Nagy Z. 2 ill Halmosi

Perutz FC: Szigeti – Iványi, Zsirai, Németh, Kalász – Bence, Szilágyi, Katona – Oláh, Hajnal, Márton, cserék: Dénes, Cseke, Hanzl, Nagy Z., Nagy T., Cser, Erdősi, Ruzsás, Rátonyi. Edző: Weitner Ádám. Király SE: Király – Auer, Kiss, Subicz, Szalay, Devecseri, Németh, Resterits, Kudron, Fábián, Halmosi, cserék: Horváth, Németh, Kalmár, Kondákor, Tamás, Vargyas. Edző: Hegyi László.

Öt hetes alapozás ért véget a szombathelyiek elleni találkozóval, a pápaiak az elmúlt hetekben a Sopronnal, az FC Ajkával döntetlenre végeztek, a Koroncót, a Balatonfüredet pedig legyőzték. Sérülés miatt ezúttal is sok volt a hiányzó hazai oldalon, az első félidőben nem sok minden történt, egészen a 42.percig nem akadt dolga a kapusoknak. Három perccel a pihenő előtt aztán megszületett a Perutz vezető gólja, egy szabálytalanság után Kalász tekert szépen a sorfal felett a kapu bal oldalába 1-0. A második játékrész első 25 percében sem változott a játék képe, az utolsó húsz perc viszont három találatot is hozott. A 71.percben Hanzl átlövése a kapufáról Nagy Zalán elé pattant, aki közelről nem hibázott 2-0. A 75. percben szépített a Király, egy kiugratás után Halmosi higgadtan a hosszúba helyezett 2-1. A 3-1-es végeredményt a 80. percben Nagy Zalán szépségdíjas tekerése állította be.

Weitner Ádám: Itt-ott akadozott a játékunk, ami nem meglepő, hiszen két napja tudtunk először füvön edzeni. Főleg támadásban kissé bátortalanul fociztunk, az első félidőben kevés kapuralövésünk volt, egy-két dolgot rendbe kell tenni, de összességében elégedett voltam a ma látottakkal.

A pápaiak február 13-án 14 órai kezdéssel a Komárom ellen folytatják a harmadosztályú pontvadászatot.