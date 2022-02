BKG Príma–Conoil Pápa KC 115-55 (26-12, 29-14, 34-13, 26-16)

Szigetszentmiklós, Városi Sportcsarnok. V.: Balog, Horváth, Menyhárt. BKG Príma: Nagy Benedek 16/12, Nagy Botond 24/21, Lakatos 6, Allen 22, Reizer 6. Cserék: Halász 6, Szeleczki 10, Buzás 13/3, Ormai 6, Ben-Kane 2, Molnár 2, Petrovics 2. Edző: Nagy Ágoston. Conoil Pápa KC: Németh 2, Murai 9/6, Sonyák 10/6, Koma 6, Hódi 9/9. Cserék: Varga 10/6, Horváth 7/6, Erdei, Kasza, Kocsis, Szabó, Kovács 2. Edző: Vajda Balázs.

Nem esett sok kosár az első negyed első öt percében, mindkét csapat sokat hibázott. A harmadik perctől 4-3 után egy 8-0-val lépett meg a BKG, 19-9-et követően Murai hármasával zárkózott a Pápa, mely így is jelentős hátrányba került (26-12). Horváth triplájával kezdődött a második felvonás, azonban nem tudta folytatni a jó kezdést a vendégalakulat, hiszen ellenfele ismét közel tíz ponttal terhelte meg a gyűrűt, így a nagyszünetre tetemes lett a Pápa hátránya (55-26). Nem történt fordulat a folytatásban sem, tíz minutum alatt 34 pontot kapott a vendégegyüttes, amire mindössze 13 pont volt a válasz, melyek miatt a záró tíz perc már csak formalitás volt (30.perc 89-39).

A Szigetszentmiklós a záró negyedben (is) igazi örömjátékot mutatott be a pápai csapat ellen, ennek során minden, mérkőzésre benevezett játékos pályára lépett, és senki sem maradt dobott kosár nélkül. A hazaiak Nagy triplájával lépték át a 100 pontos álomhatárt, a 115-55-ös végeredményt Halász állította be.

Vajda Balázs: Gratulálok a BKG csapatának, számítottam rá, hogy vért fognak inni ellenünk, hiszen nagyon nagy szükségük volt a győzelemre. Mi gyönyörűen eljátszottuk az áldozati bárány szerepét. Abszolút dekoncentráltan, enerváltan és fej nélkül játszottunk. Minden egyes játék­elemben úgy teljesítettünk, ahogy az a BKG játékstílusának megfelelő volt, így sajnos nem meglepő a nagy különbség. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudunk ebből kijönni.

A pápai együttes február 25-én, pénteken este hat órai kezdéssel a sereghajtó Baját fogadja.