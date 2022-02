Komló-Telekom Veszprém 28-35 (12-15)

Komló, 800 néző. V.: Asztalos, Szalay. Sport36-Komló: Granic, Pásztor – Zobec 4, Jóga 1, Radic 1, Vaskó, Szőllősi, Grünfelder 4, Urbán 3, Sunajko 3, Jerkovic 1, Takács 3, Szkokán, Melnyicsuk 6 (3), Orbán 1, Hoffmann 1. Edző: Kilvinger Bálint.

Telekom Veszprém: Corrales, Cupara 1 – Jahija 2, Nenadic 5, Maqueda 2, Pergel 2, Nilsson 2, Ligetvári, Marguc 3, Strlek 3, Lukács 5 (2), Blagotinsek 1, Csányi, Ilics 5, Dörnyei 1, Lékai 3. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/1 ill. 4/3.

Zobec szerzett vezetálést a hazai együttesnek, de Jahija gyorsan egyenlített. a 4. percben fordított a Veszprém (2-3), és a 7. perchez érve már három volt az előnye Cupara üres kapus találatával (3-6).

Melnyicsuk hetesből szépített, azonban a Veszprém gyors akciókkal 10-5-re elhúzott. A hazaiak 4-1-es rohanással szépítettek (9-11), a félidőben három gól volt a bakonyiak előnye (12-15).

Urbán duplájával vette kezdetét a második etap (13-15), sőt Zobec találata után egyre csökkent a főr (15-16). Lékai, Nenadics és Ilics lendített egyet csapatán (15-19). A folytatásban állandósult a Veszprém négy-ötgólos előnye. Ligetvári kiállítását követően Jóga is leült, ebből a szakaszból a Komló került ki győztesen (43. perc: 21-23). Aztán öt veszprémi gólra egyetlen hazai válasz sem érkezett (21-28). A hajrában a veszprémi fiatalok pillanatai következtek, Lukács Péter és Ilics Zoran, valamint Pergel Andrej is betalált (58. perc: 26-34). Az utolsó perceket 2-1-re hozta a Komló, de a Veszprém így is magabiztosan nyert és szerezte meg a két pontot.

Kilvinger Bálint: - Nem vagyok igazán elégedett a játékunkkal, túl sokat hibáztunk. Sok ki nem kényszerített hibát vétettünk. Jól játszottunk bizonyos periódusokban, ám ekkor a Veszprém mindig rákapcsolt és elhúzott.

Momir Ilics: - Nehéz sorozatból jövünk, hosszú utazás van mögöttünk. Az első félidővel, a kezdéssel elégedett vagyok, ám a szünet után már nem volt elég kemény a védekezésünk, sok technikai hibát követtünk el. Folytatjuk tovább a munkát és készülünk a Bajnokok Ligájában a következő, Kielce elleni rangadóra.