A Pécset fogadta a régóta hullámvölgyben lévő Ajka, amely tavaly november 7. óta várt az újabb bajnoki sikerére. Az azóta eltelt időszakban a Veszprém megyeiek hét meccset játszottak, s csak három pontot szereztek. Igaz, ehhez a koronavírus-járvány is hozzájárult, idén két találkozón is komoly kihívást jelentett azt együttes összeállítása.

Tempós mezőny-küzdelemmel kezdődött a mérkőzés, de az első komolyabb helyzetekre csaknem 20 percet kellett várni. Mindkét csapat fejjel veszélyeztetett először.

Sem a hazaiak, sem a vendégek nem tudtak dominálni, igazi ki-ki csatát láthatott a közönség, közben megszaporodott a lehetőségek száma is. A 25. percben Szarka lépett ki ígéretes helyzetben, megpróbálta elhúzni Helesfay mellett a labdát, de a pécsi kapus elütötte azt. Nem sokkal később Nikitscher tüzelt kapásból, középről, 20 méterről, Horváth Dániel gyors reflexszel, nagyot védett.

A helyzetek után jött a gól is. A 37. percben Gaál Bálint lőtt pontosan a bal alsóba, jobb lábbal, 16 méterről, középről, 1-0.

A szünet után a keménységen „csavartak egyet” a felek, sok volt a szabálytalanság, a szigorúbb belépő. Szervezetten, kevés hibával játszott az FC Ajka, a pécsiek cserékkel, illetve átszervezéssel próbáltak frissíteni erőtlen támadójátékukon.

Rohamozott a baranyai csapat, amelynek meg is volt a lehetősége arra, hogy egyenlítsen. Ugyanakkor a házigazda ellentámadásai között is akadhatott volna eredményes akció. Összességében megérdemelt sikert aratott az FC Ajka.

Kis Károly: – Jó csapatot győztünk ma le, nagy küzdelemben. Úgy gondolom, sikerült játékban felülmúlni a riválist, több helyzetet dolgoztunk ki, többet tettünk a sikerért.

Vas László: – Fájó vereséget szenvedtünk. Annak ellenére, hogy pontatlanok voltunk, adódtak komoly helyzeteink, sajnos nem éltünk velük. Hibákból többször is helyzetbe hoztuk a hazaiakat, akik egy szép akció végén be is találtak.

FC Ajka–Pécs 1-0 (1-0)

Ajka, 500 néző. V.: Horváth T. FC Ajka: Horváth D. - Szűcs K., Heffler T., Görgényi, Présinger - Vogyicska (Sejben, 72.) - Vizler (Berzsenyi, 78.), Kenderes, Tóth G. - Szarka, Gaál B. (Csizmadia, 72.). Edző: Kis Károly. Pécsi MFC: Helesfay - Sági (Marques-Airosa, 62.), Rácz L., Preklet, Katona L. - Nikitscher, Futó (Hursán, 76.) - Kövesdi (Zsemlye, a szünetben), Geiger, Hegedűs M. (Károly, 62.) - Adamcsek (Bíró B., 66.). Edző: Vas László.