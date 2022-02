Szolnok–FC Ajka

1-0 (0-0)

Szolnok, 350 néző. V.: Hanyecz. Szolnoki MÁV FC: Hegedűs L. - Szabó A., Kovács O., Papp Sz., Tóth B. (Lakatos Cs., 71.) - Tömösvári (Hleba, 82.), Földi M., Tisza K. - Busa (Szekszárdi, 90.), Irmes (Sipos Z., 71.), Tóth L.. Megbízott edző: Horváth Csaba

FC Ajka: Horváth D. - Szűcs K., Görgényi, Tar, Csemer (Présinger, 72.) - Kenderes - Orosz M. (Vizler, 72.), Lehoczky, Sejben, Csizmadia Z. (Dragóner F., 67.) - Szarka. Edző: Kis Károly.

Az utolsó előtti Szolnok otthonába látogatott az FC Ajka a labdarúgó NB II 23. fordulójában. Kis Károly együttese két vereséggel kezdte az esztendőt, a tavaszi nyitányon Siófokon maradt alul idegenben, majd a Kecskeméttől kapott ki otthon. Utóbbi meccs krónikájához tartozik, hogy az ajkaiak koronavírus-fertőzés miatt épphogy ki tudtak állítani egy kezdőcsapatot.

Hiányzók most is akadtak (nem volt ott például Heffler Tibor, Tajthy Tamás, Tóth Gergő, Murka Benedek és Gál Bálint) a Veszprém megyeieknél, akik azért így is jobb helyzetből várhatták a találkozót, mint egy héttel korábban.

A szolnokiak szintén javítani szerettek volna, a tavaly szeptember óta nyeretlen együttesnél jól tudták, hogy a meccs remek alkalom a hullámvölgyből való kilábalásra, hiszen a jelenlegi FC Ajka sebezhető, pláne házigazdaként van keresnivaló ellene.

A vendégeké volt a mérkőzés első helyzete, a 27. percben Szarka fejesét védte bravúrral Hegedűs kapus. Két perccel később Szarka betalált, de les miatt érvénytelenítette a gólt a játékvezető.

Az első félidő hajrájában Szabó Alex bombázott kapura és nem sokkal tévesztett célt.

Összességében az FC Ajka játszott veszélyesebben az első 45 percben, ezért is volt fájdalmas, hogy a második játékrész hazai góllal indult.

A 48. percben Tóth László adott be jobbról egy szabadrúgást, középen Papp Szilárd érkezett jó ütemben, és fejelt öt méterről a kapu jobb oldalába, 1-0.

Nem tudott ritmust váltani a vendégcsapat, amely hiába küzdött, nem kerekedett ellenfele fölé, kiegyenlített volt a játék. Centerük, Szarka fejjátékában bízhattak a Veszprém megyeiek, ám csak kisebb lehetőségeket sikerült összehozni, az utolsó bő negyed órára pedig nehéz helyzetbe került az Ajka.

A 74. percben Lehoczky Roland kapta meg második sárga lapját, azaz megfogyatkoztak a vendégek.

A 84. percben büntetőhöz jutott a Szolnok, Görgényi szabálytanakodott a 16-oson belül Tóth Lászlóval szemben. Tóth László végezte el a 11-est, a lövést Horváth Dániel hárítani tudta.

Nem kapott újabb gólt az FC Ajka, de ez nem volt vigasz, mert a három pont a Szolnoké lett. Csizmadia Zoltánék legközelebb, vasárnap a Pécset fogadják.