A Veszprémi Sí Egylet sportolója második számában versenyzett a 2022-es téli olimpiai játékokon. Az egy hónapja koronavírus-fertőzésen átesett balatonalmádi sífutó nagyot küzdött a nehéz pályán, s végül 15 riválist tudott megelőzni.

– Tulajdonképpen ez a papírforma az állapotom alapján. A koronavírus-betegség miatt kimaradt a magaslati edzőtáborom. Itt az olimpián kellene utolérnem magam, de úgy érzem, hogy ez lassan sikerül. A szezon korábbi szakaszában a sprintekben jobb voltam, mint 15 kilométeren, most viszont éppen fordítva volt. A technikám, az állóképességem és a léc is megfelelő volt. Brutális pálya volt, és a második körben azért éreztem, hogy egy-egy hosszabb emelkedőn megroggyanok. Azért tudtam erőt is gyűjteni a folytatásra. Sajnos annyian előztek meg a mögülem indulók, ahányat én előztem meg az előttem rajtolókból, így nem tudtam a 80. helynél jobb lenni. Most jön néhány nap pihenő, és jövő szombaton az 50 kilométer. Remélem, tényleg napról napra tudok javulni, és javítani a formámon - mondta az MTI-nek Kónya Ádám.

A versenyszámot a finn Iivo Niskanen nyerte.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók is nehéz napon vannak túl. Sajnos a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence összeállítású váltó lemaradt az A döntőről. Ugyanakkor 500 méteren Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, és Krueger John-Henry is bejutott a vasárnapi negyeddöntőbe.