Hazai győzelmet vártunk a Porto ellen a Bajnokok Ligájában, azonban idény eleji formát mutatva végül meg kellett elégednie az egy ponttal a Telekom Veszprémnek. A találkozót követően Momir Ilics vezetőedző arról beszélt, a januári világversenyek után mindig nehéz visszazökkenni a játékosoknak, hiszen a válogatottakban más-más játékrendszer szerint kézilabdáznak, mások a feladataik, mint a klubjaikban. Ez most meg is látszott a Porto ellen is, hiszen nem azt a szintet hozta a gárda, amit vártunk.

Momir Ilics felhívta rá a figyelmet, hogy a céljuk minél előbb regenerálódni, hiszen most mozgalmas időszak következik, egymást érik a fontos összecsapások. Szombaton például a tabella negyedik helyén álló Ferencvárost fogadják szombaton 18 órától, aztán jövő héten Barcelonában vizitálnak. A Fradi ellen ősszel is emlékezetes csatát vívtak a bakonyiak, akkor sokáig a zöld-fehérek vezettek, és nagyon közel álltak a bravúrhoz, azonban a Telekom összekapta magát a hajrára és jó helyzetkihasználással, valamint koncentrációval 30-27-re fordított és nyert.