Conoil Pápa KC–Bajai Bácska FKE 132-55 (43-11, 32-11, 33-14, 24-19)

Pápa, 50 néző. V.: Tóth, Esztergályos, Csák. Conoil Pápa KC: Hódi 11/9, Németh A. 21/15, Murai 10/6, Koma 12, Sonyák 28/15. Cserék: Horváth 10/6, Kasza 9, Kocsis 24, Szabó 2, Kovács 2, Bakos 3/3. Edző: dr. Vajda Balázs. Bajai Bácska FKE: Obermann 10/6, Szűcs 22/3, Angeli 8/3, Szatmári 6, Virág 7/3. Cserék: Iszak, Szabó 2. Edző: Hosszú István.

A pápaiak a legutóbbi fordulóban 60 pontos vereséget szenvedtek a BKG otthonában, ugyanakkor a bajaiak az eddig lejátszott mind a 21 mérkőzésükön kikaptak, így Vajda Balázs csapatának az előző játéknap pofonja ellenére is csak a győzelem számított elfogadható eredménynek.

Már a feldobás előtt eldőlt a bajnoki, hiszen szinte a komplett U20-as csapat kezdett melegíteni a felnőtt találkozóra is, azok a vendég játékosok, akik nem sokkal korábban már egy teljes mérkőzést lejátszottak. Az első negyedet követően már 32 ponttal vezetett a Pápa, a félidőben pedig már 75-22 állt az eredményjelzőn. Az edzőmeccsé szelídülő bajnokin a nagyszünet után védekezésben és támadásban is tudtak gyakorolni az alapszakasz további találkozóira a pápaiak, akiknél mindenki lehetőséghez jutott, több játékpercet kaptak azok is, akik ezelőtt kevesebbet lehettek a pályán. A hazaiak végül 77 ponttal nyertek 132-55 arányban, a vendégeket is dicséret illeti, mert nem vették félvállról a négy negyedet.

Vajda Balázs: - Örülök, hogy sikerült egy sportszerű mérkőzést játszanunk, és a srácok elfogadták azokat a dolgokat, amiket kértem tőlük.

Hosszú István: - Sajnálatos módon most csak egy U20-as csapattal tudtunk jönni. Nem tudtunk igazán jó mérkőzést nyújtani a nézőknek, illetve a hazaiaknak.

A pápai együtteshez kapcsolódó hír, hogy az átigazolási időszak lejárta előtt Varga Balázs és Erdei Márk is elhagyta a csapatot.