Eredmények: Újpesti TE-Szent Benedek RA 0:3 (-19, -18, -20). Budapest, 221 néző. V.: Horváth M., Bátkai-Katona. UTE: Krasteva 10, Gyimes 4, Ovecková, Koleva 14, Del Rio 2, Manninger 3. Cserék: Karabaseva, Dömsödi (liberók), Szabó L. 3, Ambrosio 2, Durst. Edző: Horváth András. SzBRA: Bleicher 4, Savovic 8, Koprivica 8, Stijepic 13, Kiss G. 15, Jimerson 9. Cserék: Fáth, Baksa (liberók), Vacsi 1. Edző: Dejan Desnica.

Jól kezdte az első játékrészt a Szent Benedek. Bleicher Réka remek labdáit Savovic és Koprivica értékesítette, azonban az UTE is játékba lendült, és 12:10-nél kétpontos előnyt kovácsolt magának. Nem sokáig örülhettek a hazaiak, Bleicher ászai új lendületet adtak a sikeres befejezéshez.

Szorosabban indult a második menet, az első két pontot a hazaiak szerezték. Stijepic pontjaival lépett el a vendégcsapat, és hiába próbáltak felzárkózni a fővárosiak (18:25).

A harmadik felvonást is az újpestiek kezdték jobban, 9:9-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, azonban a Balaton-partiak megkezdték a pontgyűjtést, és 18:12-re elléptek. A vendéglátóknak még egyszer sikerült közelebb zárkózni, a hajrát azonban a fürediek bírták jobban (20:25).

Dejan Desnica: Nagyon kemény mérkőzésen tudtunk nyerni egy nagyon jól játszó Újpest ellen. A három téli igazolásukkal megerősödtek, és sokkal jobb lett a játékuk is. Kemény munkát végeztünk az utóbbi hetekben.

Szent Benedek RA-Vasas Óbuda 1:3 (25, -23, -23, -21). Tapolca, 150 néző. V.: Adler, Árpás. SzBRA: Vacsi 6, Sztijepics 13, Kiss G. 13, Koprivica 17, Iosia 3, Szavovics 17. Csere: Fáth (liberó), Jimerson 2, Lekics, Bleicher 1. Edző: Dejan Desnica. Vasas: Török 2, Kalicanin 2, Bannister 33, Bojko 8, Abdulazimova 10, Fábián. Csere: Bamba, Juhár (liberók), Vezsenyi, Király-Tálas, Zernovic 7, Takács D. 2, Papp O. 5. Edző: Jannisz Atanaszopulosz.

Az első szett a Vasasnak indult jobban a Tapolcán rendezett meccsen, a hazaiaknak mégis sikerült előnyt építeni. A 19. ponttól elérte a SzBRA-t a hullámvölgy. A fővárosiaknak volt két szettlabdája, amit a vendéglátók hárompontos sorozata követett, majd Savovic blokkjának köszönhetően beállították az eredményt. A második játszma forgatókönyve is hasonlóan alakult. A fürediek ezúttal a szett közepén Koprovica nyitássorozatának köszönhetően hét ponttal vezettek, de 16:7 után következett a Vasas-feltámadás, és 22:19 után megint a piros-kékek szereztek öt pontot. Bár az elsőt ezúttal is hárítani tudták a hazaiak, egy rontott nyitásnak köszönhetően a másodikkal a vendégek lezárták a játszmát. A harmadik felvonás még ennél isszorosabbra sikerült. Többnyire a fürediek vezettek, de négy pontnál többel nem tudtak meglépni, a végjátékban pedig felváltva estek a pontok. Ezúttal is a Vasas jutott szettlabdához, és nyerte a játékrészt. A negyedik etapban a Balaton-partiak vezetése törékenynek bizonyult. A Vasas koncentráltabb volt, és ez nyerőnek bizonyult.

Dejan Desnica: Kemény mérkőzést játszottunk. Mindkét csapatnak voltak jó periódusai, de a szettek végén a Vasas jobb volt nálunk.