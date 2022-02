A pápaiak rengeteg lehetőséget dolgoztak ki, de egy szabadrúgásból és egy büntetőből szerzett találattal a hazaiak otthon tartották bajnoki pontokat.

BFC–Perutz FC 2-0 (1-0)

Balatonfüred. V.: Gál. Balatonfüredi FC: Erdélyi – Farkas D. (Csikós, 72.), Szalai, Farkas B. (Meszlényi, 46.), Józsa, Katona, Pécseli, Bartha, Szabó B. (Szogolovszkij, 91.), Tamás (Imre, 62.) Tóth. Edző: Borgulya István. Pápai Perutz FC: Szigeti – Kalász (Mogyorósi, 75.), Zsirai, Bence, Nagy T. – Hanzl, Katona, Nagy Z., Hajnal (Jurik, 61.)– Oláh, Márton (Németh, 61.). Edző: Weitner Ádám.

A vendég pápaiak az ötödik, a hazaiak a 17. helyről várták a derbit. Már a kezdő sípszó előtt változtatnia kellett a kezdőcsapaton Borgulya Istvánnak, hiszen a bemelegítésénél Róth megsérült, így Farkas Balázs kezdett.

A kényszerű csere nem zavarta meg a vendéglátókat, hiszen a nyolcadik percben megszerezték a vezetést: Nagy Tamás szabálytalansága után szabadrúgáshoz jutott a Füred, a labda mögé Szabó Bence állt, aki a kapu jobb oldalába lőtt, 1-0. Negyed óra elteltével közel járt az egyenlítéshez a Perutz, ám Nagy Zalán szögletét Katona a felső lécre fejelte. A 22. és a 25. percben is nagy védést mutatott be a hazai portás, aki előbb Hanzl, majd Nagy Zalán lövését hárította. A 38. percben Hanzl okos tekerése a bal kapufa mellett centikkel hagyta el a játékteret. Az első félidő utolsó helyzete Farkas Balázs nevéhez fűződött, aki ziccerben léphetett ki, Szigeti lábbal védett.

A második félidőben is a pápaiaknál volt többet a labda, az 57. percben egy szép támadás végén Hajnal próbálkozhatott, lövését az egyik védő a gólvonalról vágta ki.

Az utolsó percekre ismét felpörögtek az események, előbb Szabó szabadrúgására ért le a pápai kapus, majd Oláh löketét paskolta fölé Erdélyi.

Egy szöglet után Némethet rúgták fel a tizenhatoson belül, a játékvezető sípja azonban néma maradt. Az ellentámadásból büntetőhöz jutott a Balatonfüred, mivel a játékvezető szerint Szigeti kapus szabálytalanul szerelte a hazaiak támadóját. A tizenegyest Szabó B. magabiztosan a jobb sarokba lőtte, 89. perc: 2-0.

Borgulya István: - Egy nagyon jó alakulatot sikerült legyőznünk. Nagy csatában tudtunk az ellenfél fölé kerekedni, remélem, hogy önbizalmat ad a múlt heti és a mai siker és megindulunk felfelé a tabellán.

Weitner Ádám: - Jól kezdtük a mérkőzést, aztán finoman fogalmazva is egy nagy egyéni hibába után hátrányba kerültünk. A bekapott gól után is a mi akaratunk érvényesült, több helyzetünk, ziccerünk is volt, de nem tudtunk egyenlíteni. A második félidőre még motiváltabban jöttünk ki, próbáltuk feltörni a hazai falat. Úgy gondolom, a hajrában nem kaptunk meg egy tizenegyest, sajnálom, hogy így alakult, de megyünk tovább.