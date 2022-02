Gulyás Péter, a veszprémiek másodedzője lapunknak elmondta, az Európa-bajnokságot követően különböző mentális állapotban érkeztek vissza a játékosok. Érthetően, akik korábban búcsúztak a szlovák-magyar közös rendezésű kontinensvetélkedőn, azok most csalódottak, míg azon válogatottak tagjai, akik az utolsó napokig érdekeltek voltak, jóval motiváltabbak, feldobottak. Az első feladatuk így az Momir Ilics vezetőedzővel, hogy a játékosok mentális állapotát megfelelő szintre hozzák.

– Nyilván minden játékosunk tisztában van azzal, hogy most már a klubban, a klubért dolgoznak tovább. Megértjük, ha akadnak csalódottak, sajnos nem mindenkinek úgy sikerült az Eb, ahogy azt korábban eltervezte. Nehezíti az is a dolgunkat, hogy a csapat egyik fele január eleje óta csak tréningezik, mások pedig az Eb miatt rengeteget játszottak. Ezt is egyensúlyba kell hoznunk, akad, akiket meccsben kell tartani, másokat pedig fel kell készíteni a következő kihívásokra – hangsúlyozta a tréner.

Az utóbbi napokban vissza kellett zökkennie minden játékosnak, hiszen a válogatottakban más elvek mentén, más-más figurákkal, mozgásokkal dolgoztak. Most ismét elő kell szedni a Veszprémben tanultakat, meg kell felelni az itteni elvárásoknak.

Gulyás Péter elmondta, bár még két hét maradt a Bajnokok Ligája folytatásig, Momir Iliccsel előre gondolkodva készültek a hátralévő négy összecsapásra. Kiemelte, nagyon fontos lesz a formaidőzítés ezeken a mérkőzéseken. A szombati bajnoki rajtról annyit mondott, Tatabányán mindig nehéz kézilabdázni. Szerinte Dragan Djukics vezetőedzővel egyre jobb teljesítményt nyújt a Tatabánya, de a csarnokavatón szeretnének veszprémi sikert ünnepelni.