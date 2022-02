Csurgói KK–Telekom Veszprém

21-33 (8-17)

Csurgó, 1000 néző. V.: Bujdosó, Horváth V. Csurgói KK: Tatai – Gebhardt 1, Vasvári , Krecic 3, Borsos, Szeitl, Kovacevic. Csere: Füstös (kapus), Krsmancic 2, Schäffer 2, Ács 1, Rotim 6, Kerkovits 4, Kozina 2. Edző: Baranyai Norbert.

Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 6, Maqueda 3, Blagotinsek 1, Mahé 4, Nenadics 5, Strlek 7. Csere: Cupara (kapus), Nilsson 3, Ligetvári 1, Rasmus Lauge, Lukács 2, Dörnyei 1, Sipos. Edző: Momir Ilics.

Hétméteresek: 8/5, ill. 2/2.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Nem tudott teljes kerettel kiállni a Telekom Veszprém: ugyan Sipos Adrián szemsérülése szépen javult, ezért ismét keretben volt. Lékai Máté combizomhúzódása miatt azonban nem tudott rendelkezésre állni, ahogy Dejan Manaszkov is hiányzott. Omar Jahija a bokáját fájlalja még mindig, Ilics Zoran pedig posztkovid tünetek miatt nem játszott.

Egy-egy eladott labdával kezdődött a találkozó, az első találatot a Csurgó jegyezte, Krecic volt eredményes, majd Marguc egyenlített. A csapatok 4-4-ig fej, fej mellett haladtak, de az első negyedóra végére három góllal meglépett a Telekom (6-8).

Nilsson, Nenadics és Marguc újabb góljaival már öt volt közte (21. perc: 6-11). Időt kértek a hazaiak, de Corrales nagyszerű védéseivel és Marguc gyors indulásaival tovább nőtt a különbség (7-16). Sőt, az 1200. veszprémi gólját szerző szlovén jobbszélső, Marguc találatával 7-17-re alakult az állás, a félidőt Schäffer zárta le.

Cupara váltotta Corralest a szünetben, a szerb kapus századik mérkőzését játszotta veszprémi színekben. Zsinórban négyet vágott a bakonyi csapat, ekkor már 8-21 állt az eredményjelzőn. Rotim közel hat perc után talált be, de ezután sem jutott sok sikerélmény a Csurgónak, a Veszprém jól összpontosítva, remek egyéni teljesítményekkel 11-28-ra növelte a differenciát.

Ez a jelentős előny kissé megnyugtatta a Telekomot, négy csurgói gólra nem reagált, 15-28-ra jöttek fel a hazaiak az 52. percben.

Aztán egy 3-1-es veszprémi szériával érkeztünk el az utolsó percekhez (16-31). Ekkor a biztos győzelem tudatában a bakonyiak támadójátéka kissé megakadt, ám a két pont megszerzését semmi sem veszélyeztethette. A Telekom végül 21-33-ra, könnyedén nyert,

Momir Ilics: – Kissé idegesen kezdtünk, de a feljavuló védekezésünkkel és kapusunknak köszönhetően el tudtunk lépni. A második játékrészre is kitartott a lendületünk. Szeretnénk tovább csiszolni, fejleszteni a játékunkat a BL-re.