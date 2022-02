Pályafutása második olimpiai szereplésére készül Kónya Ádám, a balatonalmádi sífutó komoly tettet hajtott végre négy évvel ezelőtt, amikor sikerül kvalifikálnia a pjongcsangi ötkarikás játékokra és most megismételte a bravúrt. Bár bravúrnak valószínűleg téves nevezni a kijutást az ő esetében, hiszen egy rendkívül tudatos és a céljaiért rengeteget dolgozó versenyzőről van szó.

Kónya Ádám/facebook

A Veszprémi Sí Egylet 29 éves sportolója mindig is sokat tett álmai megvalósulásaiért, és most egy újabbat sikerül elérnie. Kínában 50 kilométeres versenyt is rendeznek a sífutóknak, Ádámnak pedig régi vágya volt, hogy megméresse magát ebben a számban egy nagy világeseményen. De ne szaladjunk ennyire előre, a kiváló sífutó a felkészüléséről, annak nehézségeiről is mesélt lapunknak.

- Január elején sajnos lebetegedtem. Megfázásos tünetekkel indult, aztán lázam is volt, kiderült, hogy elkaptam a koronavírust. Borult a menetrend, nagyjából két hét kimaradt, így át kellett tervezni a programot – nyilatkozta a Naplónak Kónya Ádám, aki Ausztriában fejezte be az olimpia előtti munkát. Szerencsére sikerült visszanyernie formáját a kiesést követően. A versenyző január 30-án utazott Pekingbe, onnan pedig Csangcsiakouba, ahol február 5. és 20. között a sífutó versenyeket rendezik.

Megtudtuk, az idei téli olimpián három faluban vannak elszállásolva a résztvevők, a sífutók (a síakrobatákkal, a hódeszkásokkal, a sílövőkkel, a síugrókkal és az északi összetettben szereplőket együtt) szerepelnek a legtávolabb, mintegy 180 kilométerre a kínai fővárostól. A covid miatt nagy a szigorúság, mozogni csakis az edzés-verseny-szállás hármas helyszínei között lehet, teszt pedig minden nap van.

Forrás: Kónya Ádám/facebook

Kónya Ádám három számban indul a pekingi ötkarikás játékoson: február 8-án szabadstílusú sprintben áll rajthoz, február 11-én klasszikus stílusú 15 kilométeren, február 19-én pedig szabadstílusú 50 kilométeren. - A fix célom az, hogy jobban szerepeljek, mint a négy évvel ezelőtti olimpián. Minél előkelőbb helyezésben bízom. Az idei formám alapján a sprint lehet a legerősebb számom. Nagyon örülök, hogy lesz 50 kilométeres verseny, amelyet ritkán rendeznek. Régi álmom, hogy ezen a távon is rajthoz álljak egy világbajnokságon, vagy olimpián, boldog vagyok, hogy végre teljesül.

A balatonalmádi sífutó 2018-ban Pjongcsangban sprintben 64. lett, a klasszikus stílusú 15 kilométeres versenyen pedig a 85. helyen végzett.

Kónya Ádám felkészülését több, mint egy éve testvére, Kónya Bálint szövetségi kapitány irányítja. A szakembert is megkérdeztük az olimpiai felkészülésről és a várakozásokról.

Forrás: Kónya Ádám/facebook

- A felkészülés, 2021 májusától kezdődően, elég jól sikerült. Nagyjából 10 százalékkal növeltük az előző felkészüléshez képest az edzésmennyiséget, heti 20-21 órára. A korábbiaktól eltérően, beiktattunk egy elég intenzív síroller versenyszezont és egy sírolleres magaslati edzőtábort is. Úgy nézett ki, hogy ezekre jól reagált Ádám, hiszen nyert két FIS versenyt Szerbiában, illetve december második felében olyan eredményeket ért el sprinten a német és svájci világkupákon, amilyeneket előtte még soha. Aztán január elején elkapta a covidot. Ez teljesen keresztbe húzta számításainkat. három napig lázas volt, és eléggé legyengült. Az ötödik napra már semmi tünet, viszont az edzéseket nem kezdhette meg, amíg a sportkórházban nem végeztek rajta teljeskörű kivizsgálást. A vizsgálatokat addig nem csinálják meg, amíg valaki nem tud negatív PCR-tesztet produkálni. Ez volt sok idő, Ádám ugyanis a betegséget követő 14. napon lett először negatív. Szerencsénkre a kivizsgálás szerint teljesen egészséges, nincs maradandó károsodás, úgyhogy másnap mentünk is Ausztriába edzőtáborozni. Húsz nap után állhatott újra hóra. Ilyen hosszú kihagyás egy olimpia előtt nem szerencsés. Fizikálisan is megviseli az embert, mentálisan meg talán még jobban. Próbáltuk kitalálni, hogy mi az az edzés, ami a leginkább visszahozza a régi formát. Nagyon nem lehet előre tervezni, mert nem tudtuk, hogy hogyan fog reagálni a különböző terhelésekre. Napról napra javult a teljesítmény, de még nem volt a december végi szinten – nyilatkozta lapunknak Kónya Bálint, aki elárulta az elutazás előtt elvégeztek egy futópados tesztet, ami jobban sikerült, mint valaha bármikor. Bíznak benne, hogy sikerül visszatérni a csúcsformához, és megszokni a 7 óra időeltolódást még az első versenyszám előtt.

Ami a várakozásokat illeti, a szövetségi kapitány elmondta, Magyarország sífutásban nincs azon a szinten, hogy éremesélyekről kelljen beszélni.

Forrás: Kónya Ádám/facebook

- A cél az, hogy Ádám a négy évvel ezelőtti olimpián elért eredményeket minél jobban túlszárnyalja. Erre nagyon nagy volt az esély a betegség előtt, és ha sikerül visszaszerezni a december végi formát, akkor sikerülni is fog. Akkor lennénk elégedettek, ha 10 százalákos hátrányon belül lenne a győzteshez képest minden számban. Csak hogy helyezésről is legyen szó: ez egy olimpián nagyjából a top 60-hoz lehet elég.