A Szerbiában megrendezett junior férfi világkupa nagyon nehéznek ígérkezet, szinte az összes számottevő nemzet legjobbjai ott voltak a verseny 229 indulója között.

Kovács Dániel négy győzelemmel és két vereséggel zárta a csoportküzdelmeket, így az egyenes kieséses táblán kiemeltként várta a folytatást.

- A rendezés nem ment zökkenőmentesen, folyamatosan változott a következő forduló kezdési időpontja, ami egy kiemelt versenyző életét igencsak megnehezíti, mert sok órás kihagyás után kell újra pástra lépni. Nem is kezdődött jól a 128-as tábla. A spanyol ellenfél Garcia Miguel hamar megszerezte a vezetést és szinte végig tartotta azt. Az utolsó három percre úgy fordultak, hogy 12-5 volt az eredmény az ellenfélnek. Ez férfi párbajtőrben szinte már egy lefutott asszó de Dani nem adta fel. Tusról tusra ellentmondást nem tűrően ledolgozta a hátrányát és megfordítva az eredményt 15-14-re nyert – számolt be a történtekről Keszler Dávid edző, akitől megtudtuk: a 64-es táblán az argentinok tehetsége, Perez Ondarts volt a tapolcai párbajtőröző ellenfele. A nemzetközi ranglistán és a versenyen is magasabban jegyzett dél-amerikai vívó nem tudta kamatoztatni a tudását. A magyar fiú esélyt sem adott neki. 15-9-re magabiztosan nyert.

- A következő forduló sajnos már nem ment ilyen könnyen. A 32-es táblán a angol Brook végig dominált a mérkőzés során és búcsúztatta Danit, aki így végül a 26. helyen végzett. Szomorkodásra viszont nincs ok. A nagyon erős hagyományokkal rendelkező junior magyar férfi párbajtőrözők között a Tapolca Vívóklub versenyzője a 40. helyen kezdte meg a szezont és a belgrádi világkupa után már az előkelő hetedik pozíciót foglalja el. Ez hatalmas előrelépés. Kovács Dániel tudatosan készül tovább, hogy szeptembertől a felnőttek között is letehesse a névjegyét – fogalmazott Keszler Dávid.