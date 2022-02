Nem úgy indult a tavaszi szezon a VLS Veszprémnek, ahogyan azt előzetesen vártuk, a Bicskével és a Puskás Akadémia II-vel ugyancsak döntetlenre végzett.

– A Bicske elleni mérkőzés után volt némi hiányérzetem, azonban elsősorban magunkban kerestük a hibát és nem a körülményekben – szögezte le Pető Tamás. – Szép volt az idő, legnagyobb örömünkre sokan kilátogattak, gyorsan gólt szereztünk és ez túlontúl megnyugtatott minket. Bár az első félidőben számtalan helyzetet kidolgoztunk és akár el is dönthettük volna az összecsapást, végül a ziccerek kimaradtak. Az egyenlítés után azt vártam, hogy pörögjenek fel a srácok, ez nem sikerült, amit szóvá tettem a mérkőzés után az öltözőben.

A Puskás II elleni találkozóról pedig azt mondta, kifejezetten jól játszott a csapata, ismét rengeteg lehetőség adódott a támadók előtt, ám a gólok hiányoztak a játékból, és egy buta, naiv hiba után kiegyenlített a rivális. Innentől ismét szinte felborult a pálya, azonban a veszprémi lehetőségek mind kimaradtak.

– Nagy Richárd és Takács Martin téli távozása nagy érvágás számunkra, egyelőre a hiányukat nem tudtuk megoldani. Bízom benne, hogy akik most érkeztek hozzánk, összekapják magukat, és ez gólokban is megmutatkozik. Természetesen türelmesek vagyunk, tisztában vagyunk az újonnan jött labdarúgók képességeivel, épp ezért hiszünk benne, hogy hamarosan áttörik majd a gát, feloldódik a görcsösség és megszületnek majd az első gólok is – hangsúlyozta a veszprémi szakember.

A VLS Veszprém vasárnap 11 órakor a ZTE II ellen növelheti pontjai számát.

– Remélem, hogy ismét sokan kijönnek nekünk szurkolni. Mi csak azt kérjük a drukkerektől, fogadják el, hogy mi nem a Real Madrid vagyunk és higgyék el, hogy mindent megteszünk a sikerért. Az nehezíti a helyzetünket, hogy nem tudjuk, kik játszanak majd vissza az élvonalbeli együttesből, de játékosaim már többször bizonyították, ha helyén van a szívük, bárki ellen képesek kiváló eredményre – mondta az edző.

Pető Tamás megjegyezte még, a városi stadion pályája értékelhetetlen állapotban van, s ez rendkívül komoly kihívás elé állítja őket nap mint nap. Hozzátette, gyakorlatilag a napi minőségi munkavégzés is veszélybe került, hiszen ilyen körülmények között lehetetlen rendesen felkészülni.