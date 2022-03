Veszprémben korábban komoly hagyományai voltak a női kosárlabdázásnak, a 80-as években élvonalban szerepelt a város csapata, később a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején a Veszprémi Egyetem SC-nél működött több mint egy évtizedig NB II.-es női gárda. Közel húsz év elteltével azonban új alapokra helyezik a női szakágat, és a következő évadtól már a versenyeztetés is megkezdődik a legkisebbektől egészen a felnőttekig.

Mérész Csaba, a korábbi HEPP Kupa-győztes tréner októberben indította el a leányedzéseket.

– A városban mindig is volt hagyománya a női kosárlabdázásnak, ezért úgy gondoltam, érdemes lenne újraéleszteni a szakosztályt. A Veszprémi Egyetem SC karolta fel az ügyemet, és 2021. október 1-én hivatalosan megkezdte működését a női szakosztály – kezdte Mérész Csaba.

A szakember elmondta, hat-hét fővel kezdték a munkát, azonban mára több mint harminc gyerek jár a foglalkozásokra.

– Jó látni, ahogy a gyerekek, szülők viszik a hírünket, és hétről hétre egyre gyarapszik a létszám. A kicsik és nagyobbak örömmel hozzák el barátnőiket, osztálytársaikat, szomszédaikat, és már nemcsak Veszprémből, hanem a környező településekről is járnak hozzánk – hangsúlyozta.

Mérész Csaba azonban nem elégszik meg ennyivel, elhivatott és céltudatos trénerként komoly terveket fogalmazott meg, és ebben gyorsan partnereket talált.

– Nemrégen Sopronban jártam edzőtovábbképzésen, ahol a Soproni Darazsak Sport­akadémia és az Euroligában szereplő Sopron Basket tartott előadást a női szakág felépítéséről. Ekkor vetődött fel bennem az ötlet, mi lenne, ha a 25 éve működő akadémiával együttműködésre lépnénk. Czukorné Hollós Anna szakmai igazgató azonnal a kezdeményezés mellé állt, és március 7-én alá is írtuk a megállapodást – mesélte a veszprémi szakvezető.

Mérész Csaba hozzátette, a Soproni Darazsaknak 25 év szakmai előnye van, nagy múltú klub, amiben a munka minősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen évről évre válogatott és élvonalbeli játékosok sorát adják a magyar női kosárlabdázásnak. A kontraktus szerint a soproniak segítik majd Veszprémben a szakmai munkát, és számtalan lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki a királynék városában komolyan gondolja ezt a sportot, az előrébb léphessen, és akár a legjobbak közé kerülhessen.

– Nagy öröm számunkra, hogy a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület (VUKE) is az ügyünk mellé állt. Naményi Miklós ügyvezető már decemberben bejelentette, hogy egyezségre jutottunk, ő is támogatja törekvéseinket, és a következő évadtól átadják nekünk a lányokat, ami óriási segítség lesz számunkra – mondta.

Czukorné Hollós Anna, a Soproni Darazsak Sportakadémia szakmai igazgatója lapunknak elmondta, az akadémia feladata, hogy a régióban, az országban, a magyarlakta településeken felkutassa és integrálja a tehetségeket.

– Preakadémiai projektbe kezdtünk, amelynek első feladata volt, hogy összegezzük és egy tudástárba gyűjtsük az elmúlt 25 év tapasztalatait. A legutóbbi edzőtovábbképzőn ezt az ismeretanyagot adtuk tovább. Csaba és rajta kívül több kisebb műhely jelentkezett a velünk való együttműködésre. Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy magasan képzett 14–15 éves játékosok kerülhessenek ki tőlünk. Biztosítjuk a felfelé áramlás lehetőségét is, a Sopron Basket Euroligában szereplő játékosai remek motivációt jelentenek a lányoknak. A fiatalok közvetlen példaképeket kapnak – magyarázta a szakmai igazgató.

Czukorné Hollós Anna azt is megjegyezte, a VESC-vel való közös munka egyben azt is jelenti, hogy a veszprémi lányok számára is adott a lehetőség, akár személyesen is megismerkedhetnek majd a felnőtt csapat játékosaival, részt vehetnek a bajnoki, az Euroliga-mérkőzéseken. Ezeken kívül a közös edzésekre, felkészülési mérkőzésekre, edzőtáborokra is nyitottak.

– Minden ötletet, lehetőséget örömmel támogatunk, ami azt erősíti, hogy Veszprémben a női szakosztály ismét meghatározó legyen – zárta gondolatait.