A III. Ker. TVE rögtön a meccs elején megmutatta, hogy veszélyes ellenfél, a vendégek jól használták ki, ha terület nyílt előttük. A folytatásban az Ajka tűnt támadóbbnak, de a vezetést a fővárosiak szerezték meg, A 20. percben Birtalan Botond juttatta a kapuba a labdát, 0-1. Sok volt a pontatlanság a hazaiak játékában, így is akadt egy sor helyzete a házigazdának. A III. Kerület előtt is adódott lehetőség az előny növelésére, ám a vendégek sem jeleskedtek a helyzetkihasználásban.

Három cserével frissítve ment előre az Ajka a szünet után, az átütő erő azonban továbbra is hiányzott a csapat játékából. Becsülettel próbálkoztak a Veszprém megyeiek, akiknek még úgy is bőven volt egyenlítési lehetőségük, hogy finoman szólva is messze voltak a csúcsformától.

A 83. percben aztán Gaál Bálint egyenlített, 1-1.

Lendületben maradt az Ajka, amely még a ráadás utolsó percében is megszerezhette volna a győztes gólt. A vendégek kontrái is veszélyesek voltak, ugyanakkor elmondható, hogy az 1-1-es végeredmény elsősorban a házigazda nem elég hatékony támadójátékának köszönhető.

Ajka–III. Ker. TVE 1-1 (0-1) Ajka, 400 néző. V.: Farkas. FC Ajka: Horváth D. – Tóth G. (Stoiacovici, 73.), Heffler T., Tar, Présinger (Csemer, a szünetben) – Kenderes (Tajthy, a szünetben) – Vogyicska (Szűcs K., a szünetben), Lehoczky, Csizmadia – Gaál B., Szarka. Edző: Kis Károly. III. Ker. TVE: Balázs J. – Kulcsár D., Fejes, Egerszegi, Bekker – Schuszter (Horváth O., 57.), Köböl (Nyári, 68., Szalai V., 74.), Rabatin – Birtalan (Sili, 68.), Barczi – Borvető. Edző: Kemenes Szabolcs.