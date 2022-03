DSZC-Eötvös DSE– CoreComm-VESC 0-3 (–18, –23, –25)

Debrecen, 20 néző. V.: Rácz, Villás. DSZC-Eötvös DSE: Béni 2, Young 10, Takács 2, Ribeiro 19, Fehér 8, Tóth 2. Csere: Fehérvári, Papp (liberók), Juhász 1. Edző: Szombathy András. Veszprémi Egyetem SC: Pós, Miller 14, Miklós 7, Sherwin 18, Hajós 6, Bozsó 5. Csere: Tóth (liberó), Molnár-Pintér, Papp. Edző: Szokolikné Kalmár ­Judit.

Villámrajtot vettek a hazaiak, 6-1-re elhúztak, majd veszprémi időkérést követően elkezdte a felzárkózást a vendégcsapat. Sherwin és Miklós pontjaival előbb utolérte ellenfelét a VESC, majd a vezetést is átvette (6-9).

Nem csoda, hogy a debreceni edző is magához rendelte övéit. Szerencsére csak átmenetileg sikerült feltartóztatni a bakonyi rohamokat (15-15), mert ezt követően Miller pontjaival és Bozsó remek sáncaival előbb 19-16-ra, aztán Hajós ügyes megmozdulásaival 24-18-ra elhúzott a Veszprém, és be is húzta a szettet.

A második felvonásban sem torpant meg a VESC, gyorsan tetemes különbséget épített (7-13). A debreceni időkérés jókor jött, lendületét vesztette a vendégalakulat, és ismét szoros lett (14-14).

Ettől kezdve a játszma végéig fej fej mellett haladtak a küzdő felek (22-21), de a DSZC játékosainak a keze a sorsdöntő szituációban megremegett, míg a Veszprém szívósan küzdve fordított (22-24). Az utolsó pont Milleré lett, és ezzel már 0-2-re állt a meccs.

Szorosan indult a harmadik etap is (5-5), aztán a VESC ragadta magához a kezdeményezést (11-13), ám kisebb hibák után 17-13-ra fordított a Debrecen. Bozsó egymás után két ászt nyitott, azonban 18-17 után megint a hazaiak pillanatai következtek, és 21-17-re módosult az állás.

Nagy szívvel küzdöttek Szokolikné tanítványai, eksztázisban játszott mindenki, 23-23-ra sikerült feljönni.

A DSZC-nek volt előbb szettlabdája, amivel nem tudott élni, míg az egyetemisták a második szettlabdájukat érvényesítve megnyerték a találkozót.

Szokolikné Kalmár Judit: – Kicsit alacsony hőfokon kezdtük ma a mérkőzést, de aztán sikerült ébresztőt fújni, és lendületbe jöttek a lányok. Többször is hátrányból álltunk fel, hoztuk vissza az eredményt, aminek azért is örülök, mert ez is azt jelzi, hogy mentálisan erősek vagyunk.