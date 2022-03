Csupán két pontot szerzett az előző három játéknapon az FC Ajka, amely sorrendben döntetlent játszott otthon a Nyíregyházával (1-1), kikapott Békéscsabán (2-3), majd legutóbb ismét ikszelt hazai környezetben, a III. Ker. TVE volt akkor az ellenfél (1-1). A három bajnokiból kettőn (a Nyíregyháza és a Békéscsaba ellen) abszolút a Veszprém megyeieknek állt a zászló, nyert meccset hagytak kicsúszni a kezükből. A III. Ker. TVE ellen ugyan az FC Ajka egyenlített a hajrában, ám a helyzetek száma alapján megint csak közelebb állt a sikerhez, mint riválisa.

Érdekesség, hogy az Ajka elleni bajnokit követő fordulóban a Nyíregyháza és a Békéscsaba is két vállra fektette a Diósgyőri VTK-t, amely az első helyről vissza is csúszott a második pozícióba. Kíváncsian várjuk a III. Ker. TVE-DVTK találkozót vasárnap…

Ami a szegedieket illeti, az alföldi csapat remek szezont fut, a negyedik helyen áll, egy pontra a dobogótól.

Legutóbb csak ikszelt a Soroksár vendégeként, de hazai környezetben négy meccse veretlen, három sikerrel és egy döntetlennel.

- Bosszantó volt, hiszen a meccs végén teljesen beszorítottuk ellenfelünket, a magunk javára fordíthattuk volna a találkozót. Igaz, az egyenlítésünk előtt a vendégeknek is akadt lehetőségük, de mi mindkét félidőben sok helyzetet hagytunk ki. Készültünk riválisunkra, tudtuk, jó csapatról van szó, és sikerült megvalósítanunk sok mindent, odakerültünk a kapu elé, ám a helyzetkihasználásunk továbbra sem elég jó - tekintett vissza a III. Ker. TVE elleni bajnokira Kis Károly vezetőedző.

Az ajkaiak mestere tisztában van vele, hogy Szegeden iszonyatosan nehéz lesz javítani.

– A szegediek öt pontra vannak a feljutást érő második helytől, van esélyük a felzárkózásra, hazai pályán mindent megtesznek majd a három pontért. Stabil csapat, amelynek tagjai régóta játszanak együtt. Nekünk is nagyon fontosak a pontok, szeretnénk elindulni felfelé - mondta Kis Károly, akik több játékosára sem számíthat. Heffler Tibor csapatkapitány eltiltását tölti majd, Orosz Márk továbbra is sérült, mások pedig betegséggek küszködnek. A meccs vasárnap 17 órakor kezdődik.