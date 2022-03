HC Vardar-Telekom Veszprém 22-30 (11-15)



Szkopje, 4000 néző. V.: Jurinovic, Mrvica (horvátok). HC Vardar: Tomovszki – Gyibirov 6, Taleszki 6, Gadza, Toto, Morales, Georgievszki 1. Csere: Sztoilov 2, Nyokas A. 2, Toto 2, Walczak 1, Diallo 1, Djukic 1. Edző: David Davis. Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 3, Jahija 2, Mahé 3, Blagotinsek 1, Nenadics 6 (2), Strlek 2. Csere: Cupara (kapus), Nilsson 8, Lékai 3, Maqueda 2, Sipos. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 1 perc.

Hétméteresek: 3/0, ill. 2/2.



Mahé duplájával vette kezdetét a nyolcaddöntő, amelyre ugyan benevezték Rasmus Laugét, de a találkozó előtt kiderült, hogy nem játszhat sérülés miatt. A veszprémi gólokra gyorsan jött a válasz, Taleszki és Gyibirov két-két találatával 4-2-re módosult az állás.

Ugyan a Vardar a meccs előtt folyamatosan azt kommunikálta, hogy lassítaná a játékot, azonban az első percek nem ezt igazolták. Jahija vonalra lépett tiszta ziccerben, így több mint nyolc perce nem esett veszprémi gól. Hazai hetes következett, aztán tíz perc után végre újabb magyar találatot jegyezhettünk fel, Blagotinsek volt eredményes (12. perc: 5-3).



Taleszki újabb találata után időt kért Momir Ilics. Meg is lett az eredménye, Andreas Nilsson volt a gólszerző. Corrales, majd a túloldalon Tomovszki mutatott be bravúrt. Szerencsére sikerült labdát szerezni és Strlek felkanyarodása után 6-5-re állt a meccs.

A korábban a veszprémi kispadon ülő David Davis 7-6-nál rendelte magához az övéit. A Vardar gyors támadásokkal operált, a Telekom pedig a passzív határán lavírozott (9-7). Amikor végre a bakonyiak is felpörögtek, azonnal jött is a gól, Marguc részéről (22. perc: 9-8). Kihagyott hazai lehetőségek után Nilsson egyenlített (24. perc: 9-9).



A félidő végére egyre inkább magára talált a Telekom. Corrales a kapuban, Lékai és Nilsson pedig elöl brillírozott és a 27. perchez érve már 9-11-re állt a meccs.

Szerencsére nem elégedett meg ennyivel a Telekom és a 29. percnél már 11-14-et mutatott a kijelző. Gyibirov hetesét Cupara védte, a félidőt Lékai fejezte be stílusosan (11-15).



Djukics gólja vezette fel a második etapot, majd Lékai találata következett.

A folytatásban Corrales továbbra is remekelt, teljesen megbabonázta a rivális játékosokat. A támadó szekció pedig ragyogó akciókkal zsinórban termelte a gólokat és a 40. perchez érve jelentős különbséget harcolt ki (12-20).

Tizenhárom perc után Sztoilov ziccere talált utat a kapuba, azonban a Veszprém tovább robogott. Nenadics, Mahé és Nilsson újabb góljaival már tíz gól volt közte (46. perc: 13-23).



Cupara újra kivédte Gyibirov hetesét, sőt a kipattanó után a második próbálkozást is hárította, így száz százalékon állt. Corrales is bőven negyven százalék fölött teljesített, a hazaiak teljesen elbizonytalanodtak.

Az utolsó tíz perc 16-24-ről indult Tomovszki védésével. Gyibirov szépített, de még így is hét volt közte (17-24).

Nenadics hetese is utat talált a kapuba. Szólnunk kell még a védelemről is, Ligetvári és Sipos nagyszerűen irányították a hatosfalat, komoly támaszt jelentettek Corralesnek.



Ugyan a mérkőzést meglehetősen gyengén kezdte Jahija, azonban a hajrához érve ő is magára talált.

Szerencsére az utolsó percekre az volt az egyetlen nyitott kérdés, mekkora különbséggel nyer a Veszprém. Cupara a harmadik hétméterest is megfogta.

Toto után ismét Jahija volt a gólszerző, majd Gyibirov és Nilsson gólváltása következett (20-29).



A végén még Corrales védett hatalmasat, Margucot indítva 21-30-ra alakult az állás. Gyibirov még bevágott egyet, de így is rendkívül magabiztosan nyert a Veszprém.



Momir Ilics: – A 6-3-as állás után változtatni kellett védekezésben, Corrales is belejött a játékba. A második félidőben fantasztikus volt a hátsó falunk. Szeretnénk a visszavágón prezentálni, hogy nem véletlenül jutottunk el idáig. Ez még csak az első meccs volt, de elégedetten térhetünk haza.

Sipos Adrián: – Kicsit álmosan kezdtünk, de rákapcsoltunk és az 5+1-es védekezésünk is jól működött. A szünet után könnyű gólokkal elhúztunk és ez döntött.