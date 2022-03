Férfiak

VKKFT U23-KK Ajka 28-29 (11-16)

Veszprém, 40 néző. V.: Csányi, Zörgő. A legeredményesebb játékosok: Majczán 10 (3), Czabula 5, ill. John 7, Perczel 5.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 1/0.

A szezon rangadóján a második helyezett hazaiak fogadták az éllovas ajkaiakat .A bajnoki arany sorsát befolyásoló találkozót a vendégek kezdték jobban, és nyolc perc után 6-2-re vezettek. A vendéglátók azonnal időt kértek, de ez sem zavarta meg a KK Ajka csapatát, amely állandósította 3-4 gólos előnyét (9-12). A remekül védekező ajkaiak sorozatban három gólt lőttek, így már hat találatra növelték a különbséget,amiből a szünetig csak egy gólt tudtak lefaragni a veszprémiek.

A térfélcserét követően négy ajkai gólra csak kétszer válaszoltak a hazaiak, így már hét gólos előnyt mutatott a tábla (13-20). Ekkor a veszprémiek edzője újabb időkéréssel próbálkozott, ami után védekezésben és támadásban is taktikát váltott a VKKFT csapata. A vendégek ezen időszakban több ziccert is hibáztak, aminek következtében a hazaiak feljebb zárkóztak(23-26). Az utolsó percek roppant izgalmasan alakultak, 24-29 után a veszprémiek négyszer is betaláltak, miközben az ajkaiak gólképtelenek voltak, de így is sikerült minimális előnyt megőrizni a dudaszó pillanatáig. A sportszerű megyei rangadón, korrekt játékvezetés mellett, izgalmas csatában bravúros győzelmet aratott a KK Ajka, így már négy pontos előnnyel vezeti a tabellát a közvetlen riválisa előtt.

Tudósított: Galler Roland.

BFKA-Balatonfüred U23-Lipót 41-28 (20-11)

Balatonfüred, 40 néző. V.: Kovacsik, Polgár. A hazaiak legeredményesebb játékosai: Urbán-Patocskai 11 (1), Horváth T. 10 (1).

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3.

Agrofeed ETO UNI Győr U23 – BFKA-Balatonfüred U23 33-26 (17-13)

Győr, 30 néző. V.: Hajdu, Halász. A vendégek legjobb lövői: Hermann 7, Tősér 6.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 2/1.

Szombathelyi ESE-Alsóörsi SE 32-17 (16-11)

Szombathely, 20 néző. V.: Gilitsch, Székely. A vendégek legjobb lövői: Kapcsándi 6 (1), Székely 6.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/3, ill. 1/1.

Ácsi Kinizsi-VBSK 26-39 (14-15)

Ács, 20 néző. V.: Garai, Varasdi. A vendég várpalotaiak legeredményesebb játékosai: Végh 8, Fülöp és Járási 5-5.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 0/0.

Az állás: 1. KK Ajka 28 pont, 2. VKKFT U23 24, 3. Tarján SE 20, ...5. Várpalotai BSK 18, 6. BFKA-Balatonfüred U23 (egy meccsel több) 18, ...9. Alsóörs (egy meccsel több9 8.

Nők

Nemesvámos-Bük 34-28 (21-12)

Nemesvámos, 90 néző. V.: Gyimesi, Kékesi. A hazaiak legjobbjai: Balogh 10 (4), Barta 6, Kondor 6 (1).

Kiállítások: 20, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 5/4.

RKC Tapolca-Veszprém Pannon SE 18-28 (8-13)

Alsóörs, 100 néző. V.: Ihász, Pápai. A legeredményesebb játékosok: Bozsok 9 (6), ill. Takács 10, Zvolenszky 9 (1).

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 3/2.

Mosonmagyaróvári KC U22-KK Ajka 29-26 (15-14)

Mosonmagyaróvár, 50 néző. V.: Gál, Ludvig. A vendégek legjobb lövői: Jaksics 5, Vida és Völler 4-4.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 8/6, ill. 0/0.

Az állás: 1. Veszprém 30, 2. Bük 24, 3. Nemesvámos 24, ...8. Ajka 15, ...11. Tapolca 6.