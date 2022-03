Nem sokáig altatott a füredi csapat, Tóth révén már a 7. percben megszerezte a vezetést a vendéglátó, majd valamivel több, mint 10 perccel később Józsa is beköszönt (2-0). A 37. percben a „füredi Ibra”, a 40 esztendős Katona következett és megnyugtató, 3-0-ás előnnyel mehetett a szünetre a piros-fehér egylet.

A fordulás után folytatta a Füred, ahol annak előtte: az 53. percben Ujvári emelhette a kezét a magasba, és ölelhették a társak. Igaz, ő már nem Kálovits kapusnak talált be, hanem Molnárnak, mert a kezdőkapust lecserélték. Azonban a 64. minutumban ő sem tudott mit tenni Szabóval és máris öt volt a két csapat között. A füredi nézők a tenyerüket dörzsölték, hogy ebéd után a centerpálya felé vették az irányt. És még mindig nem volt vége! Három perccel később Szalai is eredményes volt (6-0). Borgulya edző ezután is űzte, hajtotta csapatát, akik megérezték a vér szagát és a 78. percben Markó góljával már a 7. gólt jegyezhették fel a krónikások. A csattanót és a végeredményt a 91. percben a második gólját megszerző Ujvári szolgáltatta.

A találkozó után Borgulya István a Naplónak elmondta, nagyon jól kezdtek, az első perctől irányították a játékot. Ahogy jöttek a gólok, úgy őrölték fel ellenfelüket. Örömmel konstatálta a tényt, hogy csapata nem állt le, az utolsó pedig hajtottak a fiúk és azt is, hogy nem egy-két játékos között oszlottak meg a gólok.

Balatonfüredi FC - Tarr Andráshida SC 8-0 (3-0)

Balatonfüred, 250 néző. V.: Szommer.

Balatonfüredi FC: Erdélyi – Khiesz, Farkas, Csikós, Szalai (Leidl 69.), Róth (Iszák 63.), Józsa (Markó 63.), Katona (Imre 56.), Szabó (Szogolovszkij 69.), Tóth, Ujvári. Edző: Borgulya István.

Tarr Andráshida SC: Kálovits (Molnár 39.) - Szinay, Bakó, Temlén (Novák 21.), Pataky (Szabó 46.), Dömötörfy, Szabó, Németh, Fábián (Ábrahám 33.), Karóczkai, Czafit. Edző: Dobos Sándor.