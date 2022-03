Pápa KC–Óbudai Kaszások 82-88 (24-19, 24-26, 19-22, 15-21)

Pápa, 50 néző. V.: Kapusi, Kéri, Pécsi. Conoil Pápa KC: Koma 20, Murai 16/3, Hódi 9/9, Németh 29/12 Horváth 6/6. Cserék: Kasza 2, Lintner, Bakos, Kovács, Szabó. Edző: dr. Vajda Balázs. Óbudai Kaszások: Karavdic 21/12, Fekete 22/12, Kalassai 9/3, Boinitzer 13/3, Mészáros 3/3. Cserék: Bencsik 11/3, Vígh 7/3, Bartos 2, Vas-Teplán, Dobossy, Czura, Orbán. Edző: Armaghani Saeed.

Az alapszakasz utolsó pápai mérkőzésén mindössze három cserejátékos foglalt helyet a hazai kispadon, mint ismert, Varga és Murai még az átigazolási időszak vége előtt eligazolt, Sonyák Béla és Kocsis Tamás pedig betegség miatt nem tudta vállalni a játékot.

A tartalékos vendéglátók ennek ellenére jól kezdtek, jó védekezéssel és Murai vezetésével a játékrész derekáig vezettek, majd az óbudaiak egyenlítettek. Vajda Balázs időt kért, ami bevált, hiszen a Pápa egy 6-0-s rohammal zárta le az első tíz percet (24-19). 7-2-vel kezdte a második etapot a hazai alakulat, aminek köszönhetően először volt két számjegyű a különbség (31-21).

A nagyszünethez közeledve főleg kinti dobásokkal faragta a különbséget az Óbuda, a vendégek legjobbja, Karavdic mellett Vígh és Bencsik is betalált, 43-40-nél rendelte magához játékosait Vajda Balázs.

Az utolsó pillanatokban Hódi trojkájával ismét hat volt a differencia, azonban Karavdic dudaszós hármasával visszaállt a három egység a csapatok közé (48-45).

A harmadik negyed végig szoros versengést hozott, egyik csapat sem tudott nagyobb különbséget kialakítani, az utolsó negyed előtt 67-67 állt az eredményjelzőn.

Ahogy az várható volt, kiélezett küzdelmet hoztak az utolsó percek, az utolsó öt percre már szemmel látható volt a fáradtság a hazaiakon, ami nem is csoda, hiszen Murai és Koma minden másodpercet a pályán töltött, Hódi egy, Németh három, Horváth is csak öt percet tudott pihenni.

Kimaradt ziccerek és hármasok, eladott labdák tarkították a hajrát, amit a Kaszások kihasznált és eldöntötte a pontok sorsát.