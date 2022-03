Az éllovas úrkútiak a Péti MTE csapatát fogadják, és a vendégek formája alapján nem biztos, hogy könnyű dolguk lesz. Bár a listavezető rendkívül magabiztos volt az elmúlt hetekben – háromból három siker, 18-1-es gólkülönbség –, és most is esélyes, a pétfür­dőiek ugyancsak veretlenek még idén. A harmadik helyen álló PMTE a Magyarpolányt és a Zircet is két vállra fektette, meglepetés volt viszont, hogy a tavaszi nyitányon nem bírt a Szentantalfával (1-1).

A második tihanyiak a Sümeg VSE együttesét látják vendégül a játéknapon. A félszigetiek döntetlennel kezdték a 2022-es évet, majd könnyedén győzték le a Herendet, múlt héten pedig megszakították a Fűzfői AK szezon eleje óta tartó győztes hazai szériáját. A címvédő tehát egyre inkább játékba lendül, míg a hatodik pozíciót elfoglaló sümegiek legutóbb két siker után kaptak ki, otthon maradtak alul az Ajka Kristállyal szemben. A papírforma a hazaiak mellett szól, ugyanakkor az SVSE okozhat kellemetlen pillanatokat.

Érdekesség, a sümegiek ebben az idényben csak egyszer kaptak ki vendégként, a Péti MTE volt jobb náluk.

Az Úrkút és a Tihany között három pont a különbség, utóbbi egy bajnokival kevesebbet játszott.

A forduló többi párosítása: Várpalota – Ajka Kristály, Zirc–Herend, Devecser–Gyulafirátót, Szentantalfa – Fűzfői AK, Magyarpolány–TIAC, Csetény–Balatonalmádi.

A hétvégén folytatódik a küzdelem a megyei másod­osztályban is, az első idei fordulóban az éllovas Csabrendek Alsóörsön kezd, a második Ősi szabadnapos lesz, a harmadik Öskü a BKSE-Peremarton vendégeként szerepel.