Két kemény riválisánál bizonyult jobbnak, a Pécs után a Győrt is legyőzte a második vonalban az FC Ajka, amely hosszú nyeretlen szériát hagyott maga mögött. Az ETO-t ráadásul idegenben sikerült múlt vasárnap két vállra fektetnie, két vendéggólra egyetlen hazai válasz sem érkezett.

– Szép eredményt értünk el, a Győr otthonában mindig dicsőség három pontot gyűjteni. A siker mellett a játékunk is biztató volt, szervezetten futballoztunk, ellenfelünknek nem volt igazi helyzete, míg nekünk a találatokon kívül is több lehetőségünk akadt – foglalta össze Kis Károly, az FC Ajka szakvezetője, aki természetesen figyelemmel követte a hétközi magyarku­pa-mérkőzéseket, és látta, ahogyan az ETO csütörtök este legyőzte az NB I.-es Mol Fehérvár FC-t, ezzel pedig az elődöntőbe jutott a sorozatban.

– Ez még inkább felértékeli győri bajnoki sikerünket, de most már előre kell tekintenünk, szeretnénk a folytatásban – a Nyíregyháza ellen – is jó teljesítményt nyújtani. A nyírségiek az előző fordulóban kikaptak, ettől függetlenül erős ellenfélről van szó, amely nem véletlenül van a tabella első felében. Nehéz 90 perc vár ránk, a maximumot kell nyújtanunk a pontok megszerzéséhez. Remélem, hogy tudjuk folytatni a jó sorozatot, bizakodó a hangulat a csapatban. Természetesen jót tett a két siker, és az is nagyon pozitív, hogy egyetlen gólt sem kaptunk az előző két fordulóban – mondta Kis Károly, aki a sérült Orosz Márkra nem számíthat a vasárnapi összecsapáson.

A vendég Nyíregyháza a múlt héten úgy kapott ki 5-1-re ideiglenes otthonában, Balmazújvárosban a Soroksártól, hogy a 10. percben a volt ajkai Zamostny Balázs révén megszerezte a vezetést. A soroksáriak még az első félidőben fordítottak, a szünet után pedig újabb gólokat szereztek, a nyírségiek ráadásul 10 emberrel fejezték be a küzdelmet, Papucsek Barna kapott piros lapot. Ez volt az idei első veresége a Nyíregyházának, amely két sikerrel (nyert Szombathelyen, majd hazai pályán a Szentlőrinc ellen) indította a tavaszt, aztán ikszelt Budaörsön. Feczkó Tamás legénysége a hetedik helyen áll a tabellán, a 12. ajkaiak hét ponttal szereztek kevesebbet eddig. A nyírségiek tavaly ősszel, pályaválasztóként, 2-0-ra legyőzték Kis Károly csapatát.

A holnapi mérkőzés 17 órakor kezdődik.