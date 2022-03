Meglepetésre megszenvedett a címvédő Tihanyi FC Várpalotán, ahol a hazaiak a hatodik percben előnybe kerültek és a folytatásban szervezetten védekeztek. A vendégek az első félidő végén egyenlítettek, de úgy tűnt, a győztes találatot nem tudják bevinni. A 89. percben aztán jött a csereként beállt Erdősi Péter és eldöntötte a tihanyiak javára a mérkőzést (1-2).

A Szentantalfa bárki dolgát képes megnehezíteni hazai pályán – írtuk a forduló előtti beharangozónkban, és az újonc nem hazudtolta meg önmagát, fordulatos, izgalmas meccsen verte az Ajka Kristályt (3-2). Az Antalfa 1-0-ra, a Kristály 2-1-re vezetett, majd a házigazda a hajrában kétszer betalált, a 3-2-es végeredményt Molnár Kornél alakította ki a 92. percben. Szombathelyi Dávid kapus és Nagy Zsolt került be a forduló válogatottjába. Az ajkaiak öt sikert követően maradtak alul, először kaptak ki idén. Érdekes meccsen nyert az FC Zirc. A Sümeg ellen a 68. percig nem esett gól, azt követően viszont négy is. A vendégek szereztek vezetést, erre hárommal tudott válaszolni (3-1) a zirci csapat, amelyből Stupián Soma teljesítményét emeltük ki.

Izgalmas, jó küzdelmet vívott egymással a Magyarpolány SE és a Fűzfői AK. A Balaton-partiaknak sikerült kétgólos előnyhöz jutni az első félidőben, fordulás után viszont a házigazda talált be kétszer (2-2). Bencsik Dávid szerezte a hazaiak első találatát, a másik oldalról Balatoni Sándor került be a hétvége legjobbjai közé.

Nem kímélte az Úrkút SK a Herendet, az éllovas az első és a második félidőben is hatszor mattolta ellenfelét (12-0). Reizinger Bence szintén hatszor volt eredményes, a futballista már 37 gólnál jár a bajnoki szezonban, ezzel fölényesen vezeti a mesterlövészek listáját. A TIAC VSE sem fukarkodott a találatokkal, a tapolcaiak 11-1-re nyertek a Csetény otthonában. Tóth Marcell öt gólt vállalt, és ki kell emelni a szintén eredményes Lukács Lászlót, aki tavaly őszi szívinfarktusát és műtétjét követően most játszotta első mérkőzését. Remek visszatérés!

A veterán gólvágó, Korpos Tibor duplájával került előnybe a Devecser SE a Péti MTE ellen, és az együttesnek sikerült is nyernie (3-1). Bravúros siker a hazaiaktól, a pétiek ezzel lecsúsztak a harmadik helyről, a Zirc megelőzte őket. Husvéth Balázs teljesítményét emeltük ki a Gyulafirátót SE–Balatonalmádi SE bajnokiról (0-3), a vendégek hozták a papírformát a lelkesen küzdő rátótiakkal szemben.

A 21. forduló Napló-válogatottja, kapus: Szombathelyi Dávid (Szentantalfa NVSE). Hátvédek: Balatoni Sándor (Fűzfői AK), Husvéth Balázs (Balatonalmádi SE), Stupián Soma (FC Zirc). Középpályások: Erdősi Péter (Tihanyi FC), Tóth Marcell (TIAC VSE), Lukács László (TIAC VSE), Nagy Zsolt (Szentantalfa NVSE) Támadók: Korpos Tibor (Devecser SE), Bencsik Dávid (Magyarpolány SE), Reizinger Bence (Úrkút SK). A góllövőlista élmezőnye: 1. Reizinger Bence (Úrkút) 37 gól, 2. Tóth Marcell (Tapolca) 22, 3. Király Dávid (Tihany) 21.