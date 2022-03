Veszprém–Conoil Pápa KC 92-79 (25-23, 28-22, 19-17, 20-17)

Veszprém, 110 néző. V.: Vida, Sentényi, Csák. Veszprém Kosárlabda Klub: Horváth 3/3, Dancsecs 16/12, Glogovac 22, Szabó 31/12, Birkás 11/6. Csere: Füzi 9/3. Edző: Zeljko Lukajic.

Conoil Pápa: Horváth 11/9, Koma 16, Hódi 11/9, Sonyák 20/3, Németh 5/3. Csere: Bakos, Kocsis 6, Kasza 2, Lintner 8/6. Edző: Vajda Balázs.

Mindkét együttes számára fontos volt az alapszakasz utolsó mérkőzése, hiszen a Veszprém megerősíthette helyét a legjobb nyolc között, míg a pápaiaknak matematikai esélye volt a felsőházba jutáshoz.

Ennek szellemében a vendégek kezdtek jobban, Hódi és Németh pontjaival 4-9-es állás alakult ki. Szabó és Birkás triplájával fordított a Veszprém, ám továbbra is fej fej mellett haladt a két csapat. Pontos távoli dobásokkal az 5. perc végén 17-14 volt az eredmény. Kétperces kosárszünet után Glogovac közelije következett, majd Németh hármasát jegyezhettük fel. A Conoil szívósan tapadt riválisára (21-21), a negyedet Dancsecs trojkája, majd Kocsis közelije zárta le (25-23).

Kocsis és Lintner pontjaival fordított a Pápa, ám Glogovac uralta a palánk alatti területet és a következő percben már ismét a hazaiaknál volt az előny (29-28). Hullámzott a játék, de a negyed vége a veszprémieknek sikerült jobban, és 49-40 után 53-45-re vezettek.

A térfélcsere után 55-52-re felzárkózott a Conoil, ám a hazai oldalon Glogovac, Szabó és Füzi gondoskodott róla, hogy ennél szorosabb ne legyen (62-57). Jól szedte a lepattanókat a Veszprém, és ennek köszönhetően először hízott tízpontnyira a differencia (72-62).

Végső rohamra indult a Veszprém, és ennek meg is lett az eredménye, 77-62-re elhúzott. A vendégek azonban nem adták fel, és szívósan küzdve 79-72-re felzárkóztak, ismét nyílttá téve a mérkőzést. Szabó és Füzi lendített egyet a veszprémi szekéren, és még ekkor is visszajött kilenc pontra a Pápa, de a házigazda jól őrizte előnyét, és a végére magabiztos különbség alakult ki.

A Veszprém 92-79-re nyert, és hetedik helyen zárta az alapszakaszt, vagyis a Jászberénnyel kezdi az egyenes kieséses szakaszt.

Zeljko Lukajic: – A meccs előtt problémákkal küszködtünk, csupán hat játékossal tudtunk edzeni. Elégedett vagyok a védekezéssel, ez a szegmense a játéknak számomra a legfontosabb. Csupán egy magas emberünk van Glogovac személyében, ami nem könnyíti meg a játékot, ám az alacsonyabb játékosok sokat segítettek neki, remekül zárták ki a támadókat és jól lepattanóztak. A támadásainkat is jól kontrolláltuk az elzárás-leválásainknak köszönhetően, amelyekből sok tiszta dobóhelyzetet tudtunk kialakítani. Most három szabadnapot kap mindenki, aztán a rájátszásra fókuszálunk.

Vajda Balázs: – Köszönjük az MKOSZ-nek, hogy lezárhattuk az alapszakaszt a Veszprémnél, és a továbbiakban is sok sikert kívánunk a vezetésnek.