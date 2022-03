Perutz FC–BVSC-Zugló

0-6 (0-4)

Pápa, Perutz Stadion, 350 néző. V.: Derdák. Perutz FC: Dénes – Molnár, Németh B. (Hajnal 46.), Zsirai, Nagy T. – Bence (Márton 46.) – Iványi (Szilágyi 74.), Nagy Z., Kalász, Katona – Oláh. Edző: Weitner Ádám. BVSC-Zugló: Kovács – Májer (Komódi 76.), Frőhlich (Erdélyi 65.), Nagy, Kokenszky, Szilágyi (Osztovits 76.), Kelemen (Nádor 65.), Batizi-Pócsi, Tamási (Géringer 67.), Ladányi, Tóth. Edző: Buzsáky Ákos.

Gsz.: Szilágyi, Frőhlich, Batizi-Pócsi, Kokenszky, Nagy T. (öngól), Oláh (öngól).

Eltiltott csapatkapitánya, Hanzl Máté, a beteg Szigeti Ákos és Jurik Patrik, valamint a sérüléssel bajlódó Gasztos Martin nélkül készült a felsőházi rangadóra a Perutz együttese, mely a nehézségek ellenére igyekezett meglepetést okozni.

Két komoly hazai gólszerzési lehetőséggel indult a mérkőzés, a harmadik percben Katona léc alá tartó bombáját tolta ki bravúrral Kovács, majd Oláh lépett ki a védők között és emelt mellé.

Ezt követően négy perc alatt három gólt lőtt a BVSC, előbb Szilágyi tekert egy lekészített labdát a bal alsóba, majd még abban a percben Frőhlich fejjel duplázta meg a vendégelőnyt. Három perccel később jött a harmadik fővárosi találat, Májer előkészítését Batizi-Pócsi belsőzte a kapuba, 0-3.

A 15. percben próbált szépíteni a Perutz, Nagy szabadrúgása került át a hosszúra, ahol Oláh közelről nem tudott a kimozduló kapustól a hálóba lőni. A 41. percben Kokenszkytől indult a zuglóiak támadása, jobbra kitett labdájára a góllövőlista vezetője érkezett középen, és a beadást az ötös sarkáról higgadtan a kapuba emelte, 0-4.

A félidőben két helyen változtatott a hazai tréner, Hajnal és Márton állt be, öt perc játék után közel is állt a szépítéshez a Pápa, Nagy Zalán lövésére azonban leért Kovács. Még ebben a percben büntetőhöz jutott a Perutz, Oláht rúgták fel a tizenhatoson belül, a tizenegyest maga a sértett végezte el, ám Kovács védett, sőt a kipattanót is hatástalanította.

Az 58. percben Frőhlich bal alsóba tartó tekerését szedte ki bravúrral Dénes, hat perccel később egy bal oldali beadás Nagy Tamáson megpattanva hullott a gólvonal mögé, 0-5.

A 0-6-os végeredmény a 74. percben alakult ki, egy fővárosi szabadrúgás a menteni igyekvő Oláhon megpattanva került a rövidbe, 0-6.

Weitner Ádám: – Ami lehetősége volt az ellenfelünknek, azt könyörtelenül kihasználta és legyilkolt minket. Ha reggelig focizunk, akkor sem tudtunk volna gólt lőni. HAR