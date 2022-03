Ahogyan arra számítani lehetett, jó hangulat és sok néző várta a szomszédvári csapatokat péntek este a Balaton Szabadidő Központban. Nenadics szerezte az első gólt, a szerb hétméteresből volt eredményes, Németh Balázs egyenlített egy szép betörés után. Négyszer egalizált egymás után a BKSE, így a hetedik percben 4-4 volt az állás.

Egy perccel később kivédekezett egy vendégtámadást a Balaton-parti csapat, majd meg is szerezte a vezetést. Igaz, ez az állapot nem sokáig tartott, Nenadics vágta Andó kapujába a labdát, 5-5.

Topic szórakoztatta kicsit a közönséget, a magyar válogatott beállós hát mögötti dobással volt eredményes és alakította 7-5-re az állást a 10. percben. Nilsson két percet kapott, a Füred pedig tartotta a két gólos különbséget. Andó kivédte Mahé hetesét, pechjére a francia irányító értékesítette a kipattanót. A 13. percben hazai hiba után Strlek lógott meg a bal oldalon és egyenlített, 8-8. két gyors BKSE-találat volt a válasz, 10-8. Andó ziccert védett, de Marguc duplájával ismét utolérte ellenfelét a Veszprém. Többször is pontatlanul támadott a BKSE, a bakonyiak pedig kíméletlenül kihasználták a hibákat, átvették a vezetést, 11-12. György László időt kért, de a veszprémiek ritmust váltottak és ennek meg is lett az eredménye, 21. perc: 11-15.