A bajnokság ünnepélyes megnyitóját pénteken 18.30-as kezdettel tartják az Agóra Veszprém Kulturális Központban. A sportversenyeket szombaton és vasárnap rendezik.

Az eseményt az Aranycsapat Alapítvány és a veszprémi önkormányzat szervezi, körülbelül 160-an érkeznek majd a városba, jönnek vendégek Erdélyből, valamint Fel-, és Délvidékről egyaránt.

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke lapunknak elmondta: a kezdeményezés 2003 óta él, több helyszínen is találkoztak már a résztvevők az esemény csaknem két évtizedes története alatt. Az elmúlt esztendőkben a koronavírus-járvány miatt csak csökkentett létszámú bajnokságokat tudtak rendezni, most pedig az ukrajnai háború szólt közbe, Kárpátaljáról ezúttal nem jönnek vendégek.

- Az elmúlt időszakban több nehézségünk is akadt, de azt mondtuk, mindegy hogyan, de csináljuk meg. Korábban akár 250-en, 300-an is részt vettek egy-egy találkozón, amelynek többféle célja is van. A legfontosabb, hogy a nemzeti együvé tartozás érzését erősítsük, egy ilyen alkalomnak ugyanis jelentős összekovácsoló ereje van. Emellett tehetségkutatóként működünk, több később sikeres sportoló is feltűnt már rendezvényeinken – mondta Kű Lajos.

Megtudtuk, a hétvégi program nemcsak a sportról szól, a résztvevők városnézésen vesznek részt, illetve az állatkertbe is ellátogatnak. Ezek mellett a szervezők történelmi és irodalmi vetélkedőt is tartanak az általános és középiskolás fiataloknak. Az agóra mellett a Március 15. úti sportcsarnok és az egyetemi tornacsarnok lesznek még helyszínek, illetve a birkózók Ősiben mérkőznek meg egymással.

A megnyitón részt vesz a sportokat kedvelő és támogató Márfi Gyula nyugalmazott érsek is, aki megáldja a rendezvényt.