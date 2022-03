Budapesti Honvéd SE– Conoil Pápa KC 78-72 (20-21, 22-16, 22-21, 14-14)

Budapest, Ludovika Aréna. V.: Varga-Záray, Gál, Polonkai. Budapesti Honvéd SE: Takács 8/3, Markovic 25, Wirt 8/6, Kopácsi 7/3, Völgyi 11. Cserék: Tanoh 11, Tarján 6, Csomós 2, Gyürk, Vámos, Czirbus, Mijovic. Edző: Baksa Szabolcs. Conoil Pápa KC: Murai 13/3, Koma 17, Sonyák 23/6, Lintner 2, Hódi 11/9. Cserék: Horváth 6/3, Bakos, Kasza, Kocsis, Varga, Szabó. Edző: Vajda Balázs.

2021 decemberében 18 ponttal maradt alul hazai pályán a Honvéd ellen a Pápa, és a visszavágón sem a betegségtől hátráltatott vendégek számítottak esélyesnek. Fej fej melletti küzdelmet hozott az első negyed, hol a Honvéd, hol a Pápa vezetett néhány ponttal.

Tíz perc játékot követően az egypontos pápai előnyt Murai ziccere alakította ki (20-21). Kopácsi és Markovic közelijével indult a második felvonás, Vajda edző rögtön időt is kért, hogy tudják rendezni a sorokat. Ez átmenetileg sikerült is, hiszen kiegyenlítettek (29-29), ezután viszont nagyobb előnyt harcolt ki magának a Honvéd: Wirth hármasa után Tarkán büntetői következtek, amivel hét pontra nőtt a különbség, a 42-37-es félidei állást Kopácsi büntetőből állította be.

A nagyszünetet követően lendületben maradt a hazai ötös, olyannyira, hogy a 22. percre tíz pontra nőtt a differencia (54-44), amit az utolsó másodpercekben Sonyák két és Murai három pontjával sikerült hat pontra faragni (64-58). Az utolsó negyedben mindent egy lapra tett fel a Pápa, ponterősen, 0-5-tel kezdett, amivel ismét nyílt volt a meccs (64-63). Ezután viszont Tanoh percei következtek, aki zsinórban hat pontot dobott, a másik oldalon Murai, Koma és Sonyák dobásaival sikerült meccsben maradni, utóbbi két pontjával ismét csak két egység volt a különbség (72-70). A meccs az utolsó percben Takács és Kopácsi triplájával dőlt el (78-72).

Vajda Balázs: – Örülök, hogy egy ilyen jó mérkőzést tud- tunk ma játszani, hiszen a kosárlabdának minden elemét láthattuk. Annak pedig még jobban örülök, hogy a betegségekkel terhelt csapatom ma ismét hatalmasat küzdött, lényegében egy labdányira voltunk az alapszakaszgyőztestől idegenben. Néhány megingásunk volt ugyan védekezésben, de úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan extra szerzett labdánk volt, amivel meccsben maradtunk. Le a kalappal a srácok előtt, megpróbáljuk átmenteni ezt a formát a rájátszásra is.

A pápaiak március 27-én Veszprémbe utaznak.