A csupán néhány héttel ezelőtt alakult egyesület első nagy szervezése volt a megmérettetés. A jelentkezők magas, kétszáz feletti száma mellett meglehetősen erős is volt a rajthoz álló mezőny, több neves ultrafutóval. Az év első nagyszabású futóversenyének a város a szervezők tervei szerint ezután minden évben házigazdája lesz.

Az 1. Tapolcai Ultramaraton keretében több betétfutamot is indítottak, a körpályán zajló hatórás egyéni és váltó bajnokság mellett egyéniben 50, 42, 21, 12, hat és egy kilométeres gyerek távon mérettek meg a futók. A hatórás egyéni eredmények felkerülnek a DUV világranglistára is.

Földesi József Föci, versenyigazgató, a szervező egyesület elnöke szerint nagy mérföldkő az egyesület életében az országos bajnokság. – Sokkal kisebb érdeklődésre számítottunk, rengeteg futó érkezett Szlovákiából, Szerbiából, Ausztriából, akik itt is szállnak meg. Az év első komoly versenye is ez országos szinten, a téli pihenő után mindenki szeretné próbára tenni magát. Tapolca felkerül a világ térképére, mivel az eredmények ott lesznek a DUV listán – mondta a főszervező. Hozzátette, hogy terveik szerint ezután minden évben megrendezi a versenyt az egyesület.

A rajt előtt Dobó Zoltán polgármester üdvözölte a futókat és köszönetet mondott a szervezőknek. Az aszfaltos, 3135 méter hosszú zárt körpályán műúton és kerékpárúton haladt a mezőny, a pályát Földesi József tervei alapján Pignitzky Péter a versenybíróság elnöke mérte fel és hitelesítette. A hat órás verseny rajtjához 82-en álltak, a győzelemre egyik leginkább esélyes versenyzőnek Beda Szabolcsot tartották. A különböző ultra távokon többszörös bajnok, a tavalyi 12, 24 és 48 órás ob aranyérmese úgy tervezte, hogy 80 kilométer felett teljesít. Mellette indult Erős Tibor is, aki tavaly négy ultraversenyen bizonyított és a tapolcai megmérettetésre erőfelmérésként tekintett.

Az 1991-es Spartathlon- győztes, 57 éves Bogár János most először futott Tapolcán, Domán Gábor barátja meghívására. A közelmúltban 24 órás futást teljesített Barcelonában és Spártában. - Azokhoz képest levezetés lesz ez, ha hat órás is – mondta és hozzátette, hogy az április végi UB-re készül most, aztán pedig a Spartathlonra. Ha az anyagiak összejönnek, az ötödik lesz, amin részt vesz.

Lubics Szilvia az egyik legnagyobb hazai ultrafutó a verseny előtt vallotta, hogy nem tudja, milyen formában van, azért jött, hogy kiderítse. - A környéken már futottam sokat, nagykanizsai lévén a Balaton- felvidéket is ismerem. Az Ultrabalaton az első célom tavasszal, aztán majd a terepversenyek. Amerikába készülők egy októberi 240 mérföldes versenyre, az az idei fő cél, az UB után arra edzek – mondta.

Szőnyi Ferenc visszatérő futó, de nem csak Tapolcán, hanem Sümegen is futott már. – Egy tavalyi baleset miatt térdműtétem volt, azt még érzem egy kicsit. Bár egy hatnapos futásom már volt, és jó állapotban vagyok, edzek – vallotta Szőnyi. Szennyai Dorián várvölgyiként az egyik fiatal esélyes volt a rajtnál a maga 21 évével. - Megpróbálom a legjobb formámat hozni, 70 kilométert tervezek ma. A Balaton kerülés lesz a következő próba, ott először indulok, jövőre pedig szeretnék UB-n indulni egyéniben – tervezte.

Az ob legjobb férfi eredményei: 1. Erős Tibor 84 942 méter, 2. Beda Szabolcs 83 503, Belej-Fekete Bálint 80 222.

A legjobb női eredmények: 1. Garai Ágnes Szonja 74 805, Tigyiné Görög Veronika 73 260, Lubics Szilvia 70 412.