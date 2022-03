Nagy Richárd korán vezetést szerzett a Cseténynek a Gyulafirátót otthonában és később ez fontos gólnak bizonyult. A vendégek így nyugodtabban játszhattak, a házigazda pedig csak megszorítani tudta a riválist. A Csetény 2-1-re nyerte az alsóházi rangadót, 10 vereség után gyűjtött három pontot a csapat.

Bóka Martin és Gyurcsek Márk is duplázott, a Péti MTE pedig magabiztos sikert aratott otthon a Magyarpolány SE ellen (4-1). A pétfürdőiek ezzel tartják harmadik helyüket a tabellán. A negyedik pozícióba pedig az a Zirc jött fel, amely hétvégén megnyerte a forduló rangadóját. Nem is akárhogyan, az újonc 4-0-ra győzött Tapolcán. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a hazaiak tartalékosan álltak fel, ám ez nem von le semmit a zirci siker értékéből, ráadásul a vendégek csak 13 játékossal utaztak Tapolcára. Az összecsapáson Kustán Tamás nagyon élt, mesterhármasig jutott, mellette a fegyelmezett védelem mögött magabiztos Varga Zsolt kapust válogattuk be a forduló legjobbjai közé.

Nem ígérkezett könnyűnek a Tihanyi FC feladata a játéknapon, a címvédő ahhoz a Fűzfőhöz látogatott, amely hibátlan hazai teljesítménnyel állt ebben a szezonban. A félszigetieknek sikerült megtörniük a remek sorozatot, Sudár Ábel szerzett vezetést a vendégcsapatnak, amely 2-0 arányban bizonyult jobbnak.

Értékes pontokat gyűjtött a Kristály, az ajkaiak idegenben verték a Sümeget, s ezzel harmadik idei bajnokijukat is behúzták. A 1-2-es végeredményt hozó találkozón Adorján Milán talált a kapuba először, a második félidő elején növelte előnyét a Kristály, s a házigazda erejéből csak a szépítésre futotta. Hét gólos meccset játszott egymással a Devecser és a Várpalotai BSK, előbbi nyert – többek között Paksai Márk remek teljesítményének köszönhetően – 4-3-ra.

Nem okozott gondot az Úrkútnak a három pont megszerzése, pedig lehetett rá számítani, hogy a Balatonalmádi hazai környezetben esetleg megnehezíti az éllovas dolgát. Nem tette, a vendégek már a 9. percben előnybe kerültek és meg sem álltak öt találatig (0-5). A termésből a Kovács testvérek hármat vállaltak, Gergő kettőt, Gábor egyet lőtt.

Nyolc vereség után szerzett pontot a Herend, amely megszerezte a vezetést hazai pályán a Szentantalfa ellen, Schöffer Erik volt eredményes. A 40. percben emberhátrányba kerülő vendégek a második félidőben egyenlítettek (1-1).

A forduló válogatottja, a kapus: Varga Zsolt (Péti MTE). Hátvédek: Sudár Ábel (Tihanyi FC), Kovács Gergő (Úrkút SK), Kustán Tamás (FC Zirc). Középpályások: Bóka Martin (Péti MTE), Gyurcsek Márk (Péti MTE), Paksai Márk (Devecser), Schöffer Erik (Herend). Támadók: Nagy Richárd (Csetény), Adorján Milán (Ajka Kristály), Kovács Gábor (Úrkút SK).