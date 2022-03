Az előző héten a Veszprém 3-1-es magabiztos győzelmet aratott a Gyirmót II. otthonában. Bár a találkozó előtt Pető Tamás vezetőedző azt mondta, nem tudja, ki képes a házi gólkirályt, Major Norbertet helyettesíteni, végül nem kellett csalódnia. A Tiszakécskéről a télen igazolt Galacs Erik mesterhármast ért el a mérkőzésen.

– Tisztában voltunk Galacs Erik képességeivel, nem véletlenül szerződtettük. Nagyon vártuk már, hogy átszakadjon a gát benne, és a kapu előtt is feltalálja magát. Nagy öröm, hogy ilyen jól sikerült számára és így a csapatnak is a mérkőzés – fogalmazott a Naplónak nyilatkozva a tréner. Pető Tamás hozzátette, abszolút elégedett volt a látottakkal, végig nagy fölényben futballoztak, még az után is, amikor Schőnig Vincét kiállították. Az emberhátrány sem vetette vissza tanítványait. A gyirmóti gólról annyit mondott, taktikai fegyelmezetlenség előzte meg, de hasonló ajándékokat nem szeretnének más csapatoknak adni.

Vasárnap 14 órától a tabella 13. helyén álló Kelen SC-t látja vendégül a VLS.

– Minket egyáltalán nem érdekel a tabella, valamennyi ellenfelünknek megadjuk a tiszteletet, és egyformán fontos számunkra minden összecsapás, senki ellen sem megyünk biztosra – szögezte le Pető Tamás.

A szakvezető lapunknak elmondta: habár úgy tűnik, Gálfi és Molnár betegségéből felépülve ismét bevethető, ám fizikai állapotuk miatt biztosan nem számíthat rájuk kilencven percen át. Ráadásul a Gyirmót ellen megsérült Krebsz Máté, az egyik edzésen kifordult a bokája Dobsa Gergőnek, míg Schőnig Vince eltiltott.

– Nem túl rózsás a helyzetünk, biztos megint érdekes összeállításban kell kiállnunk. Ettől függetlenül a három pontért szállunk harcba, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük több mint két és fél éve tartó hazai veretlenségünket – hangsúlyozta Pető Tamás.