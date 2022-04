Már egész korán világossá vált, hogy a címvédő Tihanyi FC és az Úrkút SK között dől el a bajnoki cím sorsa a megye I 2021/2022-es szezonjában.

Sokáig a tihanyiak voltak lépéselőnyben, féltávnál, tavaly novemberben két ponttal álltak jobban legnagyobb riválisuknál. A felek mindegyike veretlenül zárta az őszi fél évet, egymással október végén döntetlent játszottak a csapatok Tihanyban, emellett az Úrkútnak volt még egy Tapolca ellen hazai pontvesztése.

A 2022-es év aztán tihanyi döntetlennel kezdődött (Tapolcán ikszelt a címvédő), az Úrkút pedig meg is előzte ellenfelét. Azóta a félszigetiek elveszítették veretlenségüket (az Ajka Kristály otthonában kaptak ki), legutóbb pedig csak egy pontot szereztek otthon a Magyarpolánnyal szemben.

Az Úrkút hozta meccseit, még mindig veretlen a gárda, így jelenleg öt egységgel vezet, ebben a helyzetben fogadja otthonában szombaton a Tihanyi FC-t. Ha hazai siker születik a derbin, az éllovas tekintélyes előnyt szerez öt fordulóval a vége előtt. Onnan már nagy bravúr lenne megelőzni az úrkútiakat. Egy döntetlen is inkább az ÚSK malmára hajtaná vizet, de még nem dőlne el az aranyérem sorsa, tihanyi bravúrral viszont újra nyílt volna a csata a felek között.

Hogy a két együttes mennyire uralja a mezőnyt, a gólkülönbség is jól mutatja: az úrkútiak az egészen elképesztő 117-8-as, a tihanyiak a szintén remek 91-21-es mutatóval állnak. A mesterlövészek listáját az úrkúti Reizinger Bence vezeti, a támadó már 42 találatnál jár ebben a szezonban. A Tihanyt ketten képviselik az első ötben: Király Dávid (23 gól) második, Henn Márk (18 gól) ötödik a rangsorban jelenleg.

A szombaton 17 órakor kezdődő derbi bőven tartogat tehát izgalmakat, mindkét alakulat nagyot nyerhet ugyanis egy sikerrel, a vendégeknek pedig még kockáztatni is megéri.

Ami a 25. forduló többi párosítását ígéri, akad még egy komoly derbi, a harmadik Péti MTE a negyedik Tapolcát látja vendégül. Előbbi négy ponttal áll jobban riválisánál, de a TIAC egy meccsel kevesebbet játszott. A pétiek valamivel jobb formát mutattak a közelmúltban, ráadásul hazai pályán lesznek, ugyanakkor mindkét csapatra jellemző, hogy nagy akarattal játszik, s akár a hajrában/ráadásban is képes betalálni, akár fordítani.

A duó után a jelenleg ötödik Zirc kapaszkodik még a dobogóért, az újonc hétvégén Várpalotára látogat.

Háromesélyes a Devecser–Sümeg és a Magyarpolány–Szentantalfa meccs, Gyulafirátóton, Herenden és Csetényben bravúr lenne a hazai siker.

A hétvége programja, szombat, 17.00: Várpalota–Zirc, Úrkút–Tihany, Devecser–Sümeg, Gyulafirátót–FAK, Herend–Balatonalmádi, Pét–Tapolca. Vasárnap, 17.00: Magyarpolány–Szentantalfa, Csetény–Kristály.