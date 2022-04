Május 21–22-én az Euro RX1 és az Euro RX3 nyitófutamai jönnek Nyirádra, ahol a kategóriák legjobbjai mérkőznek meg Supercar és Super 1600- as versenyautóikkal az év első trófeáiért. Mint arra talán a sportág szerelmesei közül sokan emlékeznek, 2013-ban járt utoljára hazánkban a ralikrossz-Eb, akkor a vörös katlanban többek között Petter Solbergnek, Timmy Hansennek, Andreas Bakkerudnak szurkolhatott a sokezres nézősereg. Aki ott volt, azóta is nosztalgiával emlegeti a versenyt, hasonlóan a korábbi évek nyirádi ralikrosszEb-fordulóihoz. Európa egyik legjobb, egyedi hangulatú pályáján remek csatákat láthattak a nézők.

Az 1220 – jokerrel 1290 – méteres kör különlegességét nemcsak a felszínt borító vörös színű bauxit adja, hanem az is, hogy ma már ritka az olyan ralikrosszpálya, amelynek csaknem fele murva. A májusi ralikrossz-Európa-bajnoki futam, amellett, hogy az év első nemzetközi eseménye a naptárban, azon alkalmak egyike, ahol a több mint 600 lóerős, összkerék-hajtású, 0-ról 100 kilométer per órára két másodperc alatt gyorsuló csúcstechnikákat láthatja a közönség. Az elektromos hajtásra váltó világbajnokság után az Euro RX1 maradt a hagyományos ralikrosszautók legmagasabb szintű versenye. Ráadásul a sportág hagyományaihoz hűen ezek az autók kőkemény csatákat vívnak egymással a pályán. Az Eb-n nem elég gyorsnak lenni, határozottság, rutin és stratégiai érzék is kell a sikerhez. Mindez közönségszórakoztató formában történik, az egymást követő rövid futamok garantálják, hogy a nézők egy pillanatig se unatkozzanak.

Hasonlóan parázs csatákat hozhat az Euro RX3 is. A Super-1600 200 lóerő feletti teljesítményű, elsőkerék-hajtású autóiban a jövő tehetségei igyekeznek megmutatni, hogy ott a helyük a nagyok között. Ebben a kategóriában lett két alkalommal Európa-bajnok Szabó Krisztián, aki azóta a világbajnokságon versenyez. Mindkét osztályban ott vannak a magyar versenyzők is a nemzetközi mezőnyben. Kárai Tamás tavaly a világbajnoki futamok mellett az ERX egyik meghatározó pilótája volt, év végén hetedik lett a bajnokságban. A piros Audi várhatóan ott lesz a nyirádi Eb-futamon is, ám Kárai Tamás nemcsak versenyzőként, hanem rendezőként is szerepet vállal ezen a hétvégén.

– Nagyon boldog vagyok, hogy az év első igazán jelentős nemzetközi versenye Nyirádon lesz. Azzal, hogy újra megkaptuk az Eb-rendezés jogát, nemcsak a magyarországi ralikrosszt és a Nyirád Racing Center páratlan adottságait ismerte el az FIA és a promóter, hanem a magyar versenyzők potenciálját is. Abban is biztos vagyok, hogy mindenki emlékeiben élénken élnek a korábbi nyirádi Eb-futamok, amikor fantasztikus hangulatban, telt ház előtt küzdöttek meg egymással Európa legjobbjai. Most is azt várom, hogy a vörös katlan hamisítatlan atmoszférájában olyan két napot töltsenek el versenyzők és nézők, ami megalapozza az idei szezont. A pályát felújítottuk, így színvonalas kiszolgálással várjuk a vendégeket – nyilatkozta Kárai Tamás.