A vasutas csapat eddig 22 alkalommal tudott nyerni, mindössze háromszor kapott ki, 68 pontot szorgoskodott össze, ám mindössze csak egy ponttal előzi meg a Mosonmagyarovár együttesét. A fővárosiak jó formában vannak, hiszen az elmúlt öt forduló mindegyik találkozóján nyerni tudtak. Nem panaszkodhat a balatonparti egylet sem: ők egy vereség mellett három győzelemmel és remivel állnak.

- Jó találkozóra van kllátás, hiszen két jó formában lévő csapat találkozik - nyilatkozta a Napló érdeklődésére Borgulya István, a Balatonfüred edzője. - Úgy érzem, hogy mi is egyre jobbak leszünk, egyre inkább összeérik a csapat. Hiszek benne, hogy folytatni tudjuk azt, amit elkezdtünk és pontot, pontokat tudunk itthon tartani.

Borgulya István kérdeztük a BVSC-nál töltött játékos időszakáról is. Elmondta: szép emléke vannak a zúglói évekről, ahol két alkalommal is megfordult, hiszen az élvonal után, az NB II-ben is játszott ott. Az NB I-ben Kisteleki Istvánnál játszott, ahol elmondása szerint akkor érezte magát a legjobban.

- Olyan volt, mint amiről a labdarúgó álmodik - fogalmazott. - Majd az NB II-ben Simon Tibinél voltam és akkor is sokat tanultam, mint edző is, ráadásul a játék is jól ment.

Beszélt arról is kérdésünkre, hogy nekik mindegy ki kerül fel, ők magukkal, a Balatonfüredi FC-vel vannak elfoglalva és azzal, hogy a pontjaik száma gyarapodjon.