Várpalotai BSK (13.)–Szent­antalfa NVSE (10.): Habár csak három hely és öt pont a különbség, a Szentantalfa sokkal jobb formában van. A VBSK hat meccset bukott zsinórban, igaz, mostani ellenfele elsősorban saját pályáján vitézkedik, így a palotaiak reménykedhetnek abban, hogy sikerül kikecmeregniük a gödörből.

FC Zirc (4.)–Tihanyi FC (2.): Kissé váratlanul edzőváltás történt a címvédő tihanyiaknál, a félszigetiek nemrég bejelentették, hogy a székesfehérváriak korábbi válogatott, magyar bajnok játékosa, Horváth Gábor ül le a kispadra, a korábbi mester Lukács István pedig a segítője lesz. A Tihany azóta túl van egy kupabúcsún, a hét közben a megyei III.-as Kamond ejtette ki a Veszprém megyei sorozatból (ahogy az lapunk 15. oldalán olvasható). A kínos fiaskót miden bizonnyal azonnal szeretné kijavítani a címvédő, ez nem jelent jót a Zircnek. Ugyanakkor az újoncot sem kell félteni, a csapat kőkemény ellenfél tud lenni. Lehet, hogy ez lesz a forduló derbije?

Úrkút SK (1.)–Sümeg VSE (7.): A múlt héten tovább robogott előre az éllovas Úrkút SK, amely gyorsan gólt kapott Fűzfőn, de erre hat találattal válaszolt. Nincs könnyű helyzetben a Sümeg, amely idén nem túl sikeres idegenben, ráadásul most a mezőny legjobb formában lévő csapatát kellene megállítania.

Devecser SE (11.)–Herend PSK (15.): Vendégként nem szerepel jól, de a hazai meccseit sorban hozza a Devecser, amely ez alapján most is esélyes a három pont megszerzésére. A Herend a múlt héten simán megverte a Csetényt, és ennek a sikernek köszönhetően ellépett az utolsó helyről, így nagyobb önbizalommal léphet pályára.

Gyulafirátót SE (16.)–TIAC VSE (5.): Rendkívül szerencsétlen módon maradt alul az előző körben a Gyulafirátót, amely a 89. és a 95. percben kapott gólokkal maradt alul a Péti MTE otthonában 2-1-re. Ugyanakkor ha a Pétfürdőt megszorongatta a csapat, akkor talán a Tapolcával is partiban lehet. A TIAC jó formában van, két siker után áll, ráadásul eléggé gólerős a gárda. Ha a vendégek elkapják a fonalat, nagyon nehéz dolga lesz a mérkőzésen a sereghajtónak.

Magyarpolány SE (12.)–Ajka Kristály (8.): A Kristály az előző két fordulóban nyeretlen maradt, ezzel együtt is esélyesebbnek tűnik a sikerre, mint a házigazda csapat. A Magyarpolány legutóbb kikapott Sümegen, és a két héttel ezelőtti hazai meccsét sem tudta megnyerni, akkor (jó játékkal) ikszelt a Balatonfűzfővel.

Csetény SE (14.)–Fűzfői AK (9.): Nincs jó állapotban a Csetény, amely a múlt héten alsóházi derbit bukott el a Herend ellen. A FAK hazai pofonba szaladt bele az Úrkúttal szemben, előtte pedig Magyarpolányban ikszelt, tehát a forma a Balaton-partiaknál sem tökéletes, mindenesetre meglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna a Fűzfő Csetényből.

Balatonalmádi SE (6.)–Péti MTE (3.): Nagy csatát hozhat a párosítás. A hazaiak igazán remek sorozatban vannak, hiszen négy bajnokit nyertek zsinórban, igaz, kedvező volt a sorsolásuk. A Péti MTE komolyabb erőt képvisel, mint a Várpalota vagy a Gyulafirátót, igaz, a csapat mostanában nem túl acélos vendégként. Háromesélyesnek ígérkezik az összecsapás.