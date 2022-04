Szent Benedek RA–Kaposvár 3-1 (–19, 15, 26, 21)



Balatonfüred, 120 néző. V: Horváth M., Árpás.

SZBRA: Bleicher, Szavovics, Vacsi, Sztijepics, Kiss G., Koprivica. Csere: Baksa (liberó), Iosia, Jimerson. Edző: Dejan Desnica.

1. MCM-DIAMANT Kaposvár: Grbac, Matics, Wirth, Basnyakova, Szedmák, Lemmens. Csere: Szpin (liberó), Hegyi, Budai. Edző: Vincent Lacombe.

Jól kezdett a Balatonfüred, (8-4), de 10-11-nél már a Kaposvár vezetett. A vendégek azonban remek akciókkal 17-12-re, majd 21-15-re is meglépett, sőt a végjáték is az övék lett.

A második játszmában végig a hazaiak irányítottak, és előbb 12-7-re, majd 17-8-ra is elhúztak. Természetesen az egyenlítés is összejött.

A harmadik felvonásban 6-6-g fej fej mellett haladtak a csapatok, aztán a Kaposvár lódult meg, ekkor 8-12-re állt a találkozó. Sok volt a hiba mindkét oldalon, azonban a Szent Benedek fordított, 20-18-ról indult a hajrá. A Kaposvár remek szériába kezdett, és 23-24-nél már szettlabdája volt. A másodikat sem tudta kihasználni, ellenben a balatoniak 27-26-nál rögvest az elsőt beütötték (2-1).

Hazai szempontból borzalmasan indult a negyedik játékrész, 10-2-nél a SZBRA már második idejét kérte ki. Cserékkel próbált változtatni Dejan Desnica, mindhiába 11-17-re, aztán 12-19-re is vezetett a Kaposvár. Ekkor Sztijepics pontjaival megkezdte a felzárkózást a Füred, és egy 7-0-ás sorozattal kiegyenlített, 19-19. A vezetést először 21-20-nál vette át a házigazda, ez pedig újabb löketet adott és 25-21-re a játszma megnyerésével a mérkőzést is behúzta.

Dejan Desnica: – Előnyünk volt, hogy hazai pályán játszottunk. Óriási küzdelem volt, jobban védekeztün, ez döntött.