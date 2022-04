A megmérettetésen eredményesen szereplő Veszprémi Honvéd SE (VHSE) tájékoztatása szerint a terepen változatos fedettségű vegyes erdők találhatók, nagyobb nyílt területekkel váltakozva.

A helyszín egyik fele meredek oldalakat és sok kisebb domborzati tereptárgyat tartalmaz, míg a másik felét laposabb, hosszan elnyúló dombok alkotják. Az évszakhoz képest kevés csapadéknak köszönhetően még nem borult zöldbe a növényzet, ami jelentősen megkönnyítette a futók dolgát, ráadásul a pályakitűzés is nagy tempót tett lehetővé.

Ezek a körülmények kedveztek a veszprémi tájfutóknak, akik egy kivételével minden utánpótlás-kategóriában tudtak bajnoki pontot szerezni. A szeniorok egyéni versenyén is több szép eredmény született, közülük is kiemelkedik és fényesen ragyog a Molnár Zoltán (F45), valamint Egei Tamás (F55) nyakába kerülő két aranyérem.

Eredmények, N14-es kategória: 3. Barát Jázmin, Gaschler Janka, Heizer Alíz, 4. Bálint Nóra, Kovács Bori, Molnár Zulejka.

N16: 5. Gaschler Emma, Máramarosi Anna, Molnár Boglárka.

N18: 1. Engi Lilien, Lantai Lili, Máramarosi Dóra.

N20: 1. Lantai Boróka, Máramarosi Rita, Pegán Ágnes.

N21: 7. Csizmadia Ágnes, Mérő Dominika, Varsányi Kinga.

F16: 2. Blaskó Benedek, Kovács Jeromos, Nagy Bence.

F18: 1. Bálint Ádám, Bálint Gergő, Barát Miklós.

F20: 5. Angyal Dániel, Bálint Benedek, Kovács Márk.

Szenior eredmények, a veszprémiek egyéni pontszerző helyezései, N55: 4. Kaszásné Boa Ágnes.

N65: 5. Wieder Ilona. N70: 6. Komár Béláné.

F45: 1. Molnár Zoltán. F55: 1. Egei Tamás, …6. Prill László.

F70: 4. Bacsó Attila.