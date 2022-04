A hatgyermekes csupaszív agárdi családapát ezer szál köti Veszprém megyéhez, hiszen Várpalotán született és itt élte élete egy jelentős részét, mielőtt a Velencei-tó partjára költözött.

— Még az első Exatlon-szezon után jelentkeztem a BakonyRUN-ra először, és akkor megkeresett az egyesület vezetője, Viczina Dávid, hogy szeretnék, ha a vendégük lennék az eseményen. Megtisztelő volt a felkérés, mert mindenképp szerettem volna kipróbálni ezt a sporteseményt. Ráadásul kiderült, hogy Dávid édesanyja és az én nővérem munkatársak voltak, és ismerjük egymást. Miután lefutottam a távot, Dávid felajánlotta, hogy legyek a csapatuk tagja. Örömmel vállaltam, és azóta is minden versenyükön részt veszek és próbálom megmozgatni az embereket. Egy ilyen versenyen ugyanis nem a győzelem a cél, hanem a közösség. Mindig sokan vagyunk, rengeteget nevetünk, bíztatjuk egymást és hát a Bakonyban vagyunk, ami csodálatos környezetet nyújt az egészhez - nyilatkozta portálunknak a hobbisportoló.

A BakonyRUN során a versenyzők különböző távok közül, 2 km-től akár 21 kg-ig akadályokkal tarkított és akadálymentes pályák közül választhatnak. András szerint felkészülni nem igazán lehet ezekre, hiszen minden alkalommal más és más kihívás várja a versenyzőket.

— Aki már látott ilyen eseményt például az interneten, tudhatja, hogy 10-15 akadály van általában egy 10 km-es pályán. Ezek között megtaláljuk a kúszást, a kötélen mászást, a majomlétrát, valamint ügyességi feladatokat is. Nem is az számít igazán, hogy milyen gyorsan végzel, hanem, hogy tudd teljesíteni. Ha az ember legyőz egy akadályt, az már olyan pozitív energia, ami végigviszi a többi akadályon is. Nagyon várom már a vasárnapot, hiszen a családom mellett egy nagyon jó barátom, Márkus Zsolti is el fog kísérni, aki az első Exatlon-évad óta figyeli a pályafutásomat és példaképként tekint rám, ami több, mint megtisztelő. Számomra vasárnap nem a győzelem lesz a legfontosabb, hanem teljesíteni a 10 km-t, és mindeközben segíteni a versenytársaimat.

És ha már szóba jött a család, felmerül a kérdés, hogy mennyire fertőzte meg András sportszeretete őket.

— A párom, Brigi és Amira lányom már egy 4 km-es Extreme Rush versenyt teljesítettek. Sokat sportolunk, nálunk mindenki szereti a mozgást, ha tehetjük, közösen, családként focizunk vagy ügyességi feladatokat csinálunk akár az udvarunkban, akár az Agárdi Parkerdőben.

András úton-útfélen rajongókba botlik, akikhez mindig van egy jó szava, és közös fotót sem utasított még el soha, úgyhogy ha valaki ilyen céllal indulna útnak Eplénybe a hétvégén, könnyen lehet, hogy nagy mosollyal az arcán fog hazatérni!