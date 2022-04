Már az első félidő közepén is forrott a levegő a veszprémi stadionban, a Tatabánya vasárnapi NB III.-as meccsén Árvai kapura fejelt, a labda pedig a gólvonal mögül a kapu belső hálótartóvasáról pattant ki - derül ki a kemma.hu oldal cikkéből. A játékvezető azonban nem ítélte meg a gólt. Az eset után Bekő Balázs edző és több csapattag is próbálta meggyőzni a bírót az érvényes találatról, aminek az lett a vége, hogy reklamálásért mind Bekő, mind pedig Gyürki Gergely piros lapot kapott, így emberhátrányból kellett tovább folytatniuk a parázs mérkőzést, olvashatjuk a Tatabánya SC Facebook-odalán. Az eset láttán Módi Viktornál is elszakadt a cérna. Miután befutott a pályára, a biztonsági emberek fogták le és vitték vissza a partvonal mögé, majd ő is piros lapot kapott és mehetett társai után az öltözőbe.

Az események rendkívüli módon rányomták a bélyeget a meccsre. Csapatunk egyenlítő találatát nem látta gólnak a játékvezető, és egyik partjelző sem. Csak a közönség

– írja a Tatabánya SC - Labdarúgás.

Az érthetetlen döntést követően elszabadultak az érzelmek, aminek három piros lap lett a vége. A csapat hősiesen küzdött, de a végére sajnos kijött az emberhátrány.

Győzni jöttünk Veszprémbe, de sajnos az ismert körülmények miatt ez ma nem sikerült

– mondta el Bekő Balázs, aki kifejtette: Büszke a csapatra, amely az utolsó pillanatokig küzdött. A végeredmény: Veszprém — Tatabánya: 3-1.