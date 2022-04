Az 1. percben Gera lövését kellett bravúrral hárítania Erdélyinek, azonban ezután a Balatonfüred folyamatosan támadott, ám lehetőségeit elpuskázta. A 34. percben Józsa iramodott meg a jobbszélen, majd a labda a kapufa segítségével került az érdiek ketrecébe, 0–1.

A szünet után is a hazai kapus bravúrjaira volt szükség, hogy ne nőjön a különbség. Majd elérkezett a 76. perc, és tulajdonképpen a semmiből egyenlíthettek volna a vendéglátók: Németh buktatása miatt tizenegyest végezhettek el, ám Gera a jobboldali kapufára lőtte a büntetőt. A hazaiak nem adták fel és 78. minutumban összejött az érdi egyenlítés: egy támadás végén Szabó lövése talált utat a füredi kapuba, 1-1. A lefújásig több helyzete is volt a vendéglátóknak, kapufáig is eljutottak, ám az eredmény már nem változott.

Borgulya István: - Az első hetven percben mindent úgy csináltunk, ahogy kell, ám az utolsó húsz percben jött egy rövidzárlat, egy tizenegyest is összehoztunk. Utána nem találtunk magunkra, felbátorítottuk ellenfelünket, akik belelkesdtek. A szezon végén meglátjuk, hogy ez nyert pont volt-e.

Érdi VSE - Balatonfüredi FC 1–1 (0–1)

Érd, 200 néző. V.: Takács Á.

Érdi VSE: Kertész F. – Fügedi (Molnár D., 70. p.), Csiszár, Gajda, Németh G. V. – Gera D., Hunya, Koós (Kürti, 58. p.) – Szabó R., Bartos (Révész, 58. p.), Petrezselyem (Kertész B., a szünetben). Edző: Limperger Zsolt

Balatonfüredi FC: Erdélyi Á. – Szalai P., Pécseli, Katona A., Tóth G. – Csikós (Imre, a szünetben), Khiesz (Meszlényi, 80. p.), Józsa – Róth (Markó, 67. p.), Bartha, Ujvári (Horváth B., 80. p.). Edző: Borgulya István.