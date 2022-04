Nem óvatoskodtak a felek, a kezdés után rögtön helyzetbe került az Úrkút, ahogyan a Tihany is, a különbség az volt, hogy a vendégek értékesítették lehetőségüket. Henn gólja után természetesen az Úrkútnál volt többet a labda, mentek előre a hazaiak, ám támadásaikban sem elég pontosság, sem elég lendület nem volt. Egészen a félidő hajrájáig, amikor beszorította ellenfelét az Úrkút. Több helyzet is akadt a tihanyi kapu előtt, de a vendégek megfogyatkozva is állták a sarat, Illés Áron szép védéseit követően tartották előnyüket. A 42. percben Németh Kornél került a kiállítás sorsára, egy lerántást követően villant a piros, kissé váratlanul, kívülről, elsőre nem tűnt annyira súlyosnak a 16-os előterében történt szabálytalanság.

A szünet után jöttek a hazai rohamok, és ezeknek lett is eredménye. Gyorsan fordított az Úrkút, Kovács Gábor használta ki a védelmi megingásokat. A 70. percben nyeregben érezhette magát az éllovas, miután kitámadott a Tihany, Horváth Ákos 3-1-re alakította az eredményt.

Hibáztak azonban az úrkútiak is. Egy eladott labda és egy szabálytalanság után Király Dávid lőtt szép szabadrúgásgólt, 3-2.

Ezzel megmaradt a Tihany esélye a pontszerzésre és a hajrában sikerült is egyenlíteni. Miközben az úrkúti lehetőségek kimaradtak, Farkas László lecsapott az utolsó esélyre, a 91. percben beállítva a végeredményt, 3-3.



Élő közvetítésünk:

Véget ért a mérkőzés, változatos küzdelemben, hat gólos döntetlen született.

91. perc: GÓL! Hihetetlen, a ráadásban egyenlített a Tihany. Farkas László cselezett a 16-oson belül, majd jobbról a hosszúba tekert, 3-3.

82. perc: GÓL! Szépített a Tihany. Király Dávid tekert szabadrúgásból, 17 méterről, kissé balról a jobb felsőbe, Kádár csak beleérni tudott a labdába, 3-2.

70. perc: GÓL! Kitámadott a Tihany, nagy területe nyílt a hazaiaknak, akik ezt kihasználták. Reizinger vitte el a labdát a jobb oldalon, jó ütemben adott középre, Horváth Ákos pedig értékesítette a helyzetet, 3-1.

57. perc: GÓL! Vezet az Úrkút. Jobb oldali szöglet után nem tudtak felszabadítani a tihanyiak, Kovács Gábor reagált a leggyorsabban és közelről a hálóba helyezett, 2-1.

52. perc: GÓL! Egyenlített az Úrkút. A tihanyiak mestere, Horváth Gábor kapott piros lapot reklamálásért. Labdaejtéssel folytatódott a játék, Reizinger kapott jó indítást a jobb oldalon, visszagurítását Kovács Gábor vágta a rövidbe 11 méterről, 1-1.



50. perc: Kovács Gábor lövését ütötte szögletre Illés.

Véget ért az első játékrész, a vendégek vezetnek 1-0-ra egy korai góllal.



42. perc: Megfogyatkozott a Tihany, Németh Kornél kapott piros lapot, miután lerántotta Boromiszát a 16-os előtt. Reizinger szabadrúgását Illés ütötte ki a jobb alsó elöl. Nem sokkal később Illésnek újabb nagy védést kellett bemutatnia.



40. perc: A szögletzászló közeléből végzett el szabadrúgást a házigazda, Kovács Gergő emelkedett a legmagasabbra középen, fejese a keresztlécről pattant ki a beadás után.



36. perc: Erdősi került ígéretes helyzetbe az úrkúti kapu előtt, lövése nem okozott gondot Kádárnak.



35. perc: Szép támadás futott a tihanyi térfélen, a hosszú oldalon érkező Horváth Ákos pontos beadást kapott a jobb oldalról, de fejese elkerülte a kaput.

21. perc: Kovács Gábor volt közel az egyenlítéshez, de közelről nem tudta kapura irányítani a labdát.

7. perc: Boromisza fejelt 11 méterről, nem volt elég erős a próbálkozás.

2. perc: GÓL! Előnyben a Tihany. Henn Márkot hagyták üresen, a támadó pedig nem sokat tétovázott 15 méterről a bal alsóba helyezett, Kádár nem érhetett oda, 0-1.

1. perc: Az Úrkút gyorsan lövőhelyzetbe került, Kovács Gábor közeli próbálkozását Illés védte.



Elkezdődött a mérkőzés, jó a hangulat, mintegy 150-200 néző lehet a pálya körül.