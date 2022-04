Gödöllőn rendezték meg a hagyományos Mezei Futó Magyar Bajnokságot, ahol népes mezőny mérte össze tudását, felkészültségét a különböző korosztályokban. A mezei futó ob-n nemcsak egyéniben, hanem csapatban is díjazták a jó teljesítményeket a három legjobb eredmény alapján. A VEDAC ismét a legjobbak között szerepelt a mintegy hatvanfős futócsapatával.

Az U14-es lányoknál Barát Jázmin az 50., Fresli Kinga az 52., Böröcz-Bacher Csenge az 55. helyen végzett, a trió csapatban a 14. helyen zárt.

A serdülőknél Esső Dóra az előkelő 16. helyen végzett, Sinka Lora a 21., Tróbert Boglárka a 24., Bokros Kincső a 29., míg Szekeres Hanna a 46. helyen futott be. Az Esső Dóra, Sinka Lora, Tróbert Boglárka hármas a hetedik helyezést érte el az egyesületek között.

Az U18-as ifjúsági korcsoportra 4500 méteres táv várt. Két csapatot is indított a VEDAC, végül az egyéniben hetedik helyezett Szemán Kata, a 14. Engi Lilien és 15. Bognár Emma triója megnyerte a bajnokságot. A 16. Báles Pálma, a 17. Lantai Zóra Lili és a 42. Kovács Jázmin hármasa pedig a negyedik lett.

A juniorok is éremmel térhettek haza. Az U20-as korcsoportban 5000 métert jelöltek ki, amit Szemán Kitti a hatodikként, Tóth Eszter a kilencedikként, míg Arnhoffer Kata a tizenegyedikként teljesített. Ezzel a VEDAC a csapatok között ezüstérmet vehetett át. Az U23-as utánpótlás korosztályban az egyesületek versenyét a VEDAC nyerte meg. Egyéniben Mérő Dominika a negyedik, Bálint Laura a hetedik, Lantai Anna Boróka a tizedik helyen ért célba az 5000 méteres távon.

Abszolút nőiben Mérő Dominika eredménye a 13., Szemán Kittié a 20., Bálint Lauráé a 23., Tóth Eszteré a 29., Arnhoffer Katáé a 36., Lantai Annáé a 39. helyhez volt elég. Az első hármas így csapatban az ötödik, utóbbi három pedig a tizedik pozíciót szerezte meg.

A fiú gyermek U14-es kategória is veszprémi győzelmet hozott: Mireider Gergő mindenkit maga mögé utasított, Paksi Adrián ötödikként, Csima Alex kilencedikként futott be a célba. Ezzel a trió ezüstérmet kapott az egyletek között. Ugyanitt Varga Áron a 23., Szücs Kenéz a 49., Búzás Csaba Csongor az 55. helyen zárt. Csapatban a VEDAC B így a tizenegyedik lett. A VEDAC C-t a 61. helyezett Szücs Huba, a 82. Németh Pál, a 86. Szerencsés Hunor alkotta, ők a 20. helyen végeztek.

A serdülőknél az egyesületi rangsorban a VEDAC az ötödik helyet érdemelte ki azzal, hogy Eichberger Máté a 16., Fischer-Kovács Milán a 22., Szigeti Máté a 44. lett. Till Erik egyéniben a 45., Kövesi Dávid a 46. helyen ért célba.

Az U18-as ifjúsági korosztály 6000 méteren bizonyíthatott. Mivel a mezőny első felében zártak a VEDAC képviselői, ezért csapatban ezüst- érem jutott. Lents Barnabás a 12., Bálint Gergő a 13., Barát Miklós a 17. helyezést érte el. Blaskó Benedek a 33. helyen futott be a célba.

Az U20-as juniorok a felnőtt-távon, 8000 méteren versenyeztek. Honti Marcell alig maradt le a dobogóról, végül negyedik helyen fejezte be a viadalt. Bálint Ádám a 15., Barát Benedek a 17. lett, így a VEDAC hármasa bronzérmet érdemelt ki.

Az U23-as korcsoportban két csapatot indított a veszprémi klub. A 12. helyen végző Bálint Benedek, a 17. Németh Gergő és a 18. Edvy András alkotta VEDAC A bronzérmet kapott. A 19. Kohut Bence, a 20. Rezeli Martin, a 22. Berzsenyi Bence szerepelt a VEDAC B-ben, amely a negyedik lett.

Abszolút férfi kategóriában a legjobb VEDAC-os a londoni olimpikon, Kovács Tamás volt, aki a 12. helyen ért célba. Koszár Zsolt a 17., Honti Marcell itt a 19. helyen zárt. Ez a trió az egyesületek között így a dobogó legalsó fokára állhatott fel. A VEDAC B Odonics Gáborral (24.), Bálint Benedekkel (35.), Bálint Ádámmal (52.) a tizedik pozíciót foglalhatta el. A VEDAC C-be tartozott az 53. Németh Gergő, a szintén 53. Edvy András és a 60. Barát Benedek, amivel az egyesületek között a 14. helyen végeztek. A VEDAC D a csapatversenyben a 15. lett: Kohut Bence 66., Rezeli Martin 69., Berzsenyi Bence 71. helyezésével.

Az összesített csapatversenyben a VEDAC három bajnoki címet és további kilenc érmet begyűjtve idén is második lett, jelentősen javítva előző évi pontszámán.

Az U12-es korosztályban a legfiatalabbak is versenyezhettek. A lányoknál Szemán Dorka 5., Németh Flóra 18., Plander Zita 21., Veres Nóra 30., Kocsis Eszter 34., Zalavári Szonja 43. lett, míg a fiúknál Morgavan Tivadar 8., Varga Zétény 10., Fehér Benedek 14., Németh Dénes 31., Hegyi Adrián 34., Fazekas Milos 44., Nagy Zsombor 49., Unger Alex 59., Menyhárt Gábor 63. lett.

A felkészítő edzők: Brassay Réka, Unger-Szabó Kinga, Esső András, Szemán János, Koós Hutás László, Molnár Zoltán.

A Sportolj Velünk SE eredményeiről hamarosan külön cikkben számolunk be.